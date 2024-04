Česko 1-2 získalo olympijské místo ve windsurfingu • Live Sail kravata

Vítězství sester vyneslo Česku letos v létě účast na olympijských hrách v Paříži 2024.

„Dokázal jsem jít z vrcholu [in the opening series] Přímo do finále,“ řekla Kateřina.

„Byl to těžký závod, ale bojoval jsem dál a podařilo se mi vyhrát medailový závod a jsem velmi šťastný, že jsem se kvalifikoval sebe i svou zemi na olympiádu.“

Johanna Herdbergová byla ve finálovém závodě třetí a na hrách zaznamenala pro Švédsko bronzovou medaili. Další země, které se kvalifikují na iQFOiL windsurfingová místa na konci poslední regaty, jsou AIN, Türkiye, Slovinsko, Rakousko, Švýcarsko a Estonsko.

Mezitím v závodě mužského windsurfingu, který se konal v rámci Semaine Olympique Française, přeletěl Makoto Tomizawa cílovou čáru ve finálovém závodě, aby si zajistil místo na olympiádě pro Japonsko.

„Ve čtvrtfinále a semifinále jsem byl hodně nervózní, ale jakmile jsem se dostal do zápasu o medaile, uvolnil jsem se a závodil dobře. Strašně jsem chtěl místo v olympijské kvalifikaci a teď ho mám, takže teď hledám vpřed na pařížské hry.

Noah Lyons, který si zajistil místo v Paříži pro USA dříve během dne vítězstvím v úvodní jízdě, získal stříbrnou medaili před Řeckem Vyronem Kokkalanisem.

Řecký jezdec praštil do vzduchu s vědomím, že udělal dost pro to, aby si zarezervoval místo na Paříži 2024, čtvrtých olympijských hrách 38letého hráče.

„Na závody o medaile jsme měli fantastický vítr,“ řekl. „Vstupoval jsem z pátého místa a musel jsem ze sebe vydat všechno. Musel jsem tvrdě pracovat, abych vyhrál čtvrtfinále, a to stačilo k zajištění místa pro Řecko.

Další země, které se nyní kvalifikují pro mužský windsurfing, jsou Litva, Hongkong, Čína, Finsko a Slovensko.

V ženském kiteboardingu medailové disciplíny, Polka Izabela Sadrjan a Derin Attakan z Turkiev opustili své semifinále a přidali se ke dvěma, které se již kvalifikovaly do finále čtyř jezdců, Švýcarce Elině Langwilerové a další Polákce Julii Damasiewiczové. .

Lengwiler pokračovala ve své týdenní dominanci soutěže, když Švýcarka vyhrála první závod finále a pečetila zlatou medaili v působivém stylu. Dva Poláci, Damasiewicz a Satrjan získali stříbro a bronz.

Spolu se Švýcarskem a Polskem jsou dalšími kvalifikacemi na Paříž 2024 v ženském kiteboardingu Turecko, Rakousko a Portugalsko.

V mužích to bylo další polské stříbro a bronz pro Maxe Szakowského a Jana Marcinaka, kteří nestačili na to, aby z nejvyššího stupně sesadili Brita Connora Bainbridge.

Kromě Velké Británie a Polska se na olympijská místa v kiteboardingu mužů kvalifikovaly také Spojené státy, Řecko a Izrael.

Se čtyřmi závody na fóliových deskách, které jsou nyní ukončeny na Regatě poslední šance, bude šest dalších jachtařských závodů hostit v pátek závody o medaile. Nicméně na konci čtvrtečního závodu už mnoho námořníků udělalo dost pro to, aby si zajistili účast země na olympijských hrách.

Mužské skifové týmy Německa, Belgie a Brazílie půjdou do pátečního závodu o medaile 49er s téměř vyrovnanými body. Přestože je výsledek medailí nejistý, tyto tři země mohou slavit alespoň umístění země na olympiádě. Hongkong, Čína je také v nejlepší pozici, aby obsadila poslední volné místo pro Paříž 2024.

V ženském skifu celý týden dominovaly Alex Melzacka a Sandra Jankowiak. Jejich odměna zajistila Polsku místo v Paříži ještě před závodem o stříbro. Za vedoucími – již zlatými medailisty – jsou body velmi blízko a boj o stříbrné a bronzové medaile stále pokračuje. Ale alespoň týmy z Finska, Německa a Japonska vědí, že udělaly dost, aby zajistily své zemi zbývající místa pro Paříž 2024.

Japonci Misaki Tanaka a Sera Nakamatsu už ale měli oslavnou náladu a mířili do pátečního střetnutí.

„Byl to těžký týden,“ řekl Tanaka. „V silném větru jsme nebyli tak dobří, ale v podmínkách jsme udělali maximum. Nebylo to jednoduché utkání, velmi těžké, ale kvalifikovali jsme se na olympiádu a jsme šťastní.

Ve smíšeném člunu 470 to celý týden střílely dva italské týmy na přední části flotily.

Giacomo Ferrari a Alessandra Dubbini mají nyní pro italský výběr osmibodový náskok před rivaly Elenou Bertou a Brunem Festou. Lídři série mají 24 bodů před dalším nejlepším týmem Tinou Mrak a Jacobem Poseym? Na třetím místě je Slovinsko. Itálie tak má nyní zaručenou zlatou medaili a účast na hrách, kde se k nim připojí kvalifikanti Slovinsko a Řecko. Türkiye je dobré na poslední zbývající místo.

Ve smíšeném vícetrupém Nagra 17 si Dánsko a Turecko zajistily olympijské pozice, přičemž existuje řada obměn, které by se mohly odehrát v pátečním boji o medaile. Čtyři týmy reprezentující Belgii, Japonsko, Kanadu a Singapur mají pouze dvě místa v zemi.

V mužském člunu ILCA 7s vyhráli Jimin Ha a Karl-Martin Rummo olympijská místa pro Koreu a Estonsko, přičemž Khairulnijam Mohamad Afendi nyní bude reprezentovat Malajsii na svých čtvrtých hrách. Zbývající olympijská místa se budou konat v závodě o stříbro.

V ženském člunu ILCA 6s vedla atletka Emerging Nations (ENP) Ebru Bolat a udělala dost pro to, aby zajistila pro Rumunsko olympijské místo. Další atletka ENP z Kypru, Marilina Macri, je nejlepší v zdánlivě těsném boji o zbývající tři pařížská místa.