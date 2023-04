Zpráva o zranění Raptors proti býkům dnes

Zatímco se připravují na mistrovský zápas proti Chicagu Bulls (40-42) s šancí dostat se do play off, Toronto Raptors (41-41) v současné době sledují pouze jednoho hráče o zranění. Hra začíná ve středu 12. dubna v 19:00 ET ve Scotiabank Areně.

Raptors v neděli vyhráli svůj poslední zápas proti Bucks 121:105. Ve výhře Raptors vedl Gary Trent Jr. s 23 body (přidal doskok a tři asistence).

Bulls se ve svém posledním zápase postarali o byznys, v neděli proti Pistons 103:81. 17 bodů vedoucího Zacha LaVinea dovedlo Bulls k vítězství.

Dnešní zpráva o zranění dravců v Torontu

název pozice stav infekce PPG RPG APG Otto Porter Jr šestý venku na sezónu chodidlo 5.5 2.4 1

Dnešní zpráva o zranění býků v Chicagu

název pozice stav infekce PPG RPG APG – – – – – – –

Informace o hře Raptors vs Bulls

když: Středa 12. dubna 2023 v 19:00 ET

Středa 12. dubna 2023 v 19:00 ET kde: Scotiabank Arena v Torontu, Ontario

Scotiabank Arena v Torontu, Ontario televize: ESPN

Statistiky sezóny dravců

Raptors získávají 112,9 bodů na zápas, jen o 1,1 více než 111,8 bodů, kterých se Bulls vzdávají.

Když Toronto získá přes 111,8 bodů, skóre je 33-14.

Raptors dosáhli v posledních 10 zápasech průměrně 112,6 bodu na zápas, což je průměr těsně pod 112,9, které získali v průběhu sezóny 2022-23.

Toronto trefuje 10,7 trojky na zápas (27. místo v lize) v průměru 33,5 % (28. místo v NBA), ve srovnání s 12,2 na zápas od jeho soupeřů, přičemž 37,4 % střílí mimo oblouk.

Raptors se 112,2 body na 100 držení je na 16. místě v NBA a 111,4 bodů, které povolují na 100 držení, na 11. místě v lize.

Vize býčí sezóny

Bulls 113,1 bodu na zápas je jen 1,7 méně než 111,4, které Raptors vzdávají soupeři.

Když získáte přes 111,4 bodů, Chicago je 32-13.

Bulls dosáhli v předchozích 10 zápasech 112,8 bodu na zápas, což je 0,3 bodu pod jejich průměrem za sezónu (113,1).

Chicago padá o 2,8 o tři góly méně na zápas než soupeř, 10,4 (29. v lize) ve srovnání s 13,2 soupeřů.

Bulls se 111,7 body na 100 držení v útoku je na 21. místě v NBA a jejich povolených 109,4 bodů na 100 držení je čtvrté místo v lize.

Informace o sázení Raptors vs Bulls

oblíbený šíření celkem volně žijících ptáků -6 212,5

