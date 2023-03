Byly zveřejněny nové záběry ze zápasu vývojáře Lily vs. Street Fighter 6 E. Honda

I když jsme poznali základy toho, jak nováčci jako Lily fungují ve Street Fighter 6, stále existuje spousta jemnějších a složitějších detailů, o kterých nevíme, jak dát jejich sady dohromady.











Capcom právě zveřejnil zbrusu nové vývojářské záběry pro SF6, ve kterých postavil Lily proti E.



















Jak je uvedeno v dříve zveřejněných informacích, Lily i Honda mohou vylepšit své speciální útoky, které jsou označeny ikonami vedle Drive Gauges.





Zdá se, že inventář Lily’s Windclad se vyčerpá o 1 za každý speciální útok, který použijete, a zvýší se vzdálenost a rychlost, kterou vaše Condor Spire cestuje. Kromě počátečního náboje je k zásahu připojena také verze pohybu, takže můžete vydělávat šípy během komb nebo kliků.





Pro ty, kteří se zajímají o to, které speciály se posouvají vpřed, vývojáři ukazují Lilly, jak se snaží použít Drive Impact k přistání přilétající hlavičky Hondy, ale zápasník sumo má dost času na to, aby ji zasáhl, přistál a udeřil zpět svým DI, aby prosadil trest.





Zdá se také, že lidé za ovládacími prvky naznačují, že Lily’s Windclad Condor Spire bude pravděpodobně neutrální nebo přetížený, protože zasáhl lehký kop poté, co ho Honda zablokovala a přesto dostal protiúder.





Konečně se vypořádáme s Lily’s Tomahawk Buster, který zjevně nedostává power-up k Windcladovým svěřencům, ale přesto způsobuje docela dost poškození – stejně jako Ochiova Honda Kara Overdrive.





Poslední kolo zápasu poskytuje úplný pohled na Honda Level 3 Super, když používá nohy soupeřů k vytvoření ohnivého kruhu sumo, než je sejme a způsobí masivní poškození.





Také jsme předpokládali, že Lilyina normální úroveň 3 bude úroveň z traileru, kde tápe a padá na soupeře, zatímco její kritické umění bude plný útok, ale tyto záběry naznačují, že by to mohlo být naopak.







Můžete se podívat na Lily vs. Kompletní Honda od Capcomu níže a nezapomeňte se podívat na předchozí verzi Zangief vs. Marisa, pokud vám to uniklo, nebo naše rozhovory s Capcom ohledně Street Fighter 6.