Upoutávky Fatal Fury City of the Wolves Fightng odhalují nové a vracející se postavy, anglické a japonské obsazení, vydání začátkem roku 2025 – Novinky

Nová postava Preecha se připojuje k vracejícím se postavám série

SNK odhalil nový trailer a trailer na postavu Město vzteku zabíjení vlků přichází nová bojová hra Smrtící zuřivost/Garo Série během SNK Mistrovství světa v neděli. Upoutávky odhalují vracející se postavy Terryho Bogarda, Rocka Howarda, Tizoca a Hotaru Futabu, stejně jako novou postavu Preecha, datum vydání hry na začátku roku 2025, anglické a japonské obsazení a náhled nových herních mechanismů.

Trailer postavy (v angličtině):





Trailer postavy (v japonštině):



https://www.youtube.com/watch?v=v155cQtzig

Hra bude mít hratelné demo na letošním EVO Japan Championships, které se bude konat v Ariake GYM-EX v Tokiu od 27. do 29. dubna.

SNK Novou hru oznámila na EVO Fighting Game Championship 2022. Je to první nová hra za více než dvě desetiletí od posledního vydání.

Vražedný vztek (známý jako Garu Densetsu V Japonsku) je jedním z SNK Nejoblíbenější franšíza bojových her a původ některých nejznámějších postav společnosti, včetně Terryho Bogardea, Andyho Bogardea, Mai Shiranui, Blue Mary, Ez Howarda a dalších. Fatal Fury: King of Fighters Poprvé se objevil v arkádách v roce 1991 a jeho nejnovější vydání, Garu: Znamení vlků se poprvé objevil v roce 1999. SNK Samostatná bojová hra Komerční franšíza Královští válečníci Původně to začalo jako crossover bojovník pro SNK 's Vražedný vztek A Umění bojovat franšízy a jejich postavy jsou hlavními pilíři dlouhotrvající série i dnes.

To inspirovalo seriál Smrtící zuřivost: Legenda o hladovém vlkovi oocyty v roce 1992 Fatal Fury 2: The New Battle oocyty V roce 1993 W Fatal Fury: The Movie V roce 1994. Všechny tři funkce Masami Obari Návrhy postav, přičemž Obari také režíroval třetí anime. Discotech Media Všechny tři karikatury zveřejněny.