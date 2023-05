James Fisher-Harris se vrací ke střetu s Penrith Warriors – Western Weekender

Mezinárodní útočník James Fisher-Harris byl vybrán, aby se tento víkend vrátil do Penrith proti Warriors jako tolik potřebná posila po boku Evana Clearyho.

Fisher-Harris je mimo hru, protože si v březnu zranil koleno v zápase 4. kola s Canberrou.

Návrat 27letého hráče je dobrou zprávou pro Panthers, kteří se snaží odrazit po šokové prohře s Wests Tigers z minulého týdne v Bathurstu.

Další dobrou zprávou je, že Spencer Linio byl jmenován na prodlouženou lavičku a má šanci hrát poté, co minulý týden zahrál pozdní skreč proti Tigers.

Ale stále nic nenasvědčuje tomu, že Liam Martin, který pokračuje v boji se svým problémem s hamstringy.

Matt Eisenhot také odešel poté, co se minulý víkend zranil proti Tigers.

Penrith Warriors hrají v sobotu na stadionu Suncorp v rámci Magic Round.

Gepardí tým: Dylan Edwards, Sonya Turova, Tyrone Beachy, Stephen Crichton, Brian Too, Jarome Lowe, Nathan Cleary (C), Moses Liotta, Mitch Kenny, James Fisher-Harris, Scott Sorensen, Zach Hosking, Isaac Yu (c). Sedadla: Sonny Locke, Lindsey Smith, Liam Henry, Gaiman Salmon. Prodloužená lavička: Jack Cougar, Luke Garner, Thomas Jenkins, Spencer Linio, Chris Smith.