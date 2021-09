Marocký ministr zahraničí: Izrael musí být zúčastněnou stranou, a ne outsiderem na Blízkém východě

Maroko musí být součástí nového řádu na Blízkém východě spojeného regionálními příležitostmi a potřebou bojovat proti společným hrozbám, řekl v pátek marocký ministr zahraničí Nasser Bourita ve virtuální akci u příležitosti výročí založení Izraele. Abrahamova lana.

„Je zapotřebí nového regionálního řádu, v němž je Izrael v této záležitosti partnerem a již není ve svém regionu outsiderem,“ řekla Bourita na akci, kterou pořádal americký ministr zahraničí Anthony Blinken.

cnxps.cmd.push (funkce () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;} else if (window.location.pathname.indexOf (“/israel -news/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘název widgetu’, ‘0011r00001lcD1i_12258’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);} else if (window.location.pathname.indexOf (“/ health-and-wellness/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘název widgetu’, ‘0011r00001lcD1i_12246’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);}

„Tento nový regionální řád by neměl být vnímán jako proti někomu, měl by být ku prospěchu nás všech,“ řekl.

Musí být také stanoven tento nový regionální řád [not only] o aktualizovaném společném hodnocení hrozeb, ale také o tom, jak vytvářet příležitosti, které podporují stabilitu a rozvoj pro všechny. “

Událost s americkými, izraelskými, marockými, bahrajnskými a emirátskými představiteli se konala dva dny po 15. září 2020, v den výročí ceremonie v Bílém domě, která zahájila Abrahamské dohody a umožnila arabským zemím normalizovat vztahy s Izraelem.

Před dohodami Izrael normalizoval vztahy pouze s Egyptem, s nímž podepsal v roce 1979 mírovou smlouvu, a s Jordánskem, se kterým bylo v roce 1994 dosaženo dohody.

Bahrajnský ministr zahraničí Abdul Latif Al-Zayani, izraelský premiér Benjamin Netanyahu, americký prezident Donald Trump a ministr zahraničí SAE Abdullah bin Zayed se účastní podpisu dohod Ibrahim a normalizace vztahů mezi Izraelem a některými zeměmi Blízkého východu. (Reuters/Tom Brenner)

Na loňském ceremoniálu v Bílém domě podepsal bývalý izraelský premiér Benjamin Netanjahu mírová dohoda Se Spojenými arabskými emiráty zastoupenými ministrem zahraničí SAE Abdullah bin Zayedem a podepsali deklaraci míru s Bahrajnem zastoupeným ministrem zahraničních věcí Abdullatif bin Rashidem Al-Zayanim.

Obřad hostil tehdejší americký prezident Donald Trump, který zprostředkoval dohody, které během jeho vlády také vedly k normalizačním dohodám s Marokem a Súdánem.

„Tato administrativa bude i nadále stavět na úspěšném úsilí předchozí administrativy udržet normalizaci v pohybu,“ řekl Blinken k pátečnímu prvnímu výročí.

Blinken slíbil, že Bidenova administrativa pomůže posílit rostoucí vztahy Izraele se SAE, Bahrajnem a Marokem a bude pracovat na prohloubení vztahů Izraele s Egyptem a Jordánskem.

Řekl, že by to také přimělo další země, aby se k dohodám připojily.

Chceme rozšířit kruh mírové diplomacie.

Ministr zahraničí Yair Lapid souhlasil a řekl: „Tento klub Abraham Accords Club je otevřen i novým členům.“

Bourita uvedla, že je důležité aktivně propagovat a propagovat výhody dohod jako způsob, jak zajistit regionu pozitivní přínosy, kterých lze dosáhnout prostřednictvím vztahů s Izraelem.

Řekl, že v jeho zemi již byla zahájena společná partnerství, a to i v oblasti cestovního ruchu.

Varoval však, že obnovení izraelsko-palestinského mírového procesu je také kritickou součástí posílení vztahů Izraele s arabským světem.

Předseda vlády Naftali Bennett dnes řekl: „Tyto bezprecedentní dohody jsou novou kapitolou v historii míru na Blízkém východě“.

Poděkoval vůdcům Emirati a Bahrajnu za „odvahu a odvahu, která umožnila navázání diplomatických vztahů, a americkou administrativu, která neúnavně vedla, podporovala a zprostředkovávala úspěch tohoto úspěchu“.

Bennett dodal: „Vztahy mezi oběma zeměmi jsou stále v plenkách a již začaly přinášet ovoce. Izraelská vláda bude pod mým vedením pokračovat v provádění dohod a usilovat o stabilní, bezpečný a prosperující Blízký východ do budoucna našich dětí. “

K události Blinken došlo 43 let poté, co bývalý premiér Menachem Begin a bývalý egyptský prezident Anwar Sadat podepsali v roce 1978 dohody Camp David Accords, pod záštitou tehdejšího amerického prezidenta Jimmyho Cartera. Byl to původní dokument toho, co se stane izraelsko-egyptskou mírovou dohodou z roku 1979.

Prezident Isaac Herzog v pátek zavolal Carterovi, aby mu poděkoval za zprostředkování první světové mírové dohody mezi Arabem a Izraelem.

Řekl, že tento průkopnický krok zachránil životy na Blízkém východě a připravil cestu pro dohodu s Jordánskem a Abrahamskými dohodami.

„Udělal jsem něco opravdu posvátného: Toto byla první mírová dohoda mezi Izraelem a arabskou zemí, která vedla k dohodám, které jsme loni uzavřeli se státy Perského zálivu,“ řekl Herzog.

Také pogratuloval Carterovi k jeho nadcházejícím 97. narozeninám 1. října.

K této zprávě přispěla agentura Reuters.