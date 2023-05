Pixies se omlouvá za narušení alarmu Google Assistant

Posledních pár let jsem mohl říct „stop“, abych řekl Asistentovi Google, aby předčasně ukončil budík, aniž bych musel zadávat příkaz „Hej Google“. Je to užitečná funkce, se kterou jako první přišel Google před pozdějším vydáním pro smartphony Pixel. A z větší části to funguje jako kouzlo, i když jedna osoba nedávno objevila zábavnou zvláštnost ve funkci zahrnující klasickou Pixies „Where Is My Mind?“

v Příspěvek na Redditu spatřen dříve A Uživatel pixelu „asevarte“ vypráví, jak se jeho ranní budík někdy spustil a po několika okamžicích zhasl, zjevně bez důvodu. „Možná jednou za dva týdny nebo tak nějak bych se probudil o 30 minut později na svůj záložní budík, aniž bych uvedl, proč jsem se poprvé vypnul,“ řekli subredditu Google Pixel.

Začátkem tohoto týdne se Asevarte rozhodl vstát brzy, aby se dostal k jádru problému. Naštěstí netrvalo dlouho najít viníka. Budík je nastaven tak, aby přehrával seznam skladeb Spotify obsahující „Where’s My Brain?“ Pokud jste fanouškem Pixies, přesně víte, kam to směřuje. a Server Rosa Střih začíná kytaristkou a zpěvačkou Kim Deal, která zpívá „Oh“, než Black Francis řekne „Whoa“, poté píseň pokračuje po krátké pauze. Přísaha způsobila, že Asistent Google předčasně ukončil alarm asevarte. Playlist byl nastaven na náhodné přehrávání, což ztěžovalo určení toho, co bylo špatně.

Nahrál jsem video z přehlédnutí v akci a samozřejmě jsem si zahrál „Where’s My Brain?“ Včasné varování končí. Zajímavé je, že jiné písně s výrazným „stop“, jako je „Don’t Stop Me Now“ od Queen, nezdá se, že by spouštěly Asistentovy „rychlé věty“ stejným způsobem jako „Where’s My Mind?“. Dělat. Android policie Spekuluje, že důvodem by mohlo být to, že „stop“ v těch dalších písních je podpořen instrumentálkami. To je v souladu se stížnostmi uživatelů Asistenta v průběhu let, že tato funkce nefunguje, když se ji pokouší použít, když je chytrý displej, reproduktor nebo hudební zařízení Pixel zapnuté.

Pokud jste zvědaví, co si o tom všem myslí Pixies. Objevte oficiální Twitter účet nadřazené skupiny Android policie příběh. „Omlouvám se za to!“ tweetoval účet.