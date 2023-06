Forex – Dolar posiluje s projevem Feda Powella, tlakem jenu

(aktualizace cen, změny po řádcích, datová hranice z Londýna)

Napsal Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) – Dolarový index ve středu vzrostl, protože předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell na svém příštím červencovém zasedání nevyloučil možnost, že centrální banka opět zvýší úrokové sazby.

Powell, který vystoupil na konferenci Evropské centrální banky (ECB) společně s guvernérem Bank of England Andrewem Baileyem, prezidentkou Evropské centrální banky Christine Lagardeovou a guvernérem Bank of Japan Kazuo Uedou, poznamenal, že většina centrálních bankéřů letos stále vidí dvě zvýšení sazeb. A nevyloučili možnost dalšího zvýšení úrokových sazeb na příštím zasedání o politice, které je naplánováno na 25. až 26. července.

Očekávání růstu o 25 bazických bodů na červencovém zasedání vzrostlo na 84,3 % ze 76,9 % den předtím, podle nástroje FedWatch společnosti CME.

„Není to velká změna. Podle mě všichni čtou ze stejných přepisů z nedávných zasedání centrální banky,“ řekl Eric Bregar, ředitel řízení rizik měn a drahých kovů ve společnosti Silver Gold Bull v Torontu.

Dolarový index vzrostl o 0,566 % na 103 080.

Jen, který se dostal pod tlak, protože Bank of Japan (BOJ) byla daleko za globálními centrálními bankami v udržování uvolněné měnové politiky, klesl na 7měsíční minimum 144,57 za dolar. Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda uvedl, že centrální banka by viděla dobrý důvod ke změně své měnové politiky, pokud by si byla „přiměřeně jistá“, že inflace začne v příštím roce po období zpomalování zrychlovat.

Slabost jenu vyvolala tento týden varování od představitelů japonské měny, že centrální banka může intervenovat na podporu jenu, což se naposledy stalo, když se obchodoval kolem 145 za dolar.

„Jediná věc, která je pro mě pozoruhodná, je, že Ueda neudržuje slabost jenu, takže pokud je jeho postoj takový, že ostatní politiky G7 jsou nejvíce kontrolujícím faktorem slabosti jenu, pak zde skutečně otevírá dveře pro větší slabost,“ Pregar řekl. .

Japonský jen klesl o 0,32 % na 144,51 za dolar, zatímco euro kleslo o 0,22 % vůči jenu na 157,560 poté, co dříve dosáhlo 15letého maxima 158,00.

Příběh pokračuje

Lagardeová uvedla, že ECB stále nevidí dostatek důkazů o tom, že jádrová inflace se vydala směrem dolů, zatímco guvernér Bank of England Andrew Bailey řekl, že stále není známo, zda mají finanční trhy pravdu, pokud jde o zvýšení úrokových sazeb, které od BoE očekávali. Banka.

Euro kleslo o 0,53 % na 1,0901 USD, zatímco libra šterlinků se naposledy obchodovala za 1,2611 USD, tedy o 1,06 % za den.

(Reportáž Chuck Mikolajczak; Střih Christina Fincher)