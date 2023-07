Tigers, Ragin‘ Cajuns, Warhawk vyzvedávají sedm z osmi nejlepších individuálních golfových týmů v Louisianě – Crescent City Sports

Patrik Meehan

Napsáno pro LSWA

Shreveport – Tři školy – LSU, Louisiana a ULM získaly sedm z osmi nejlepších individuálních vyznamenání, aby zdůraznily oznámení Louisiana Sports Writers Association (LSWA) 2022-23 golfového týmu mužů a žen, které tato organizace zveřejnila v pondělí.

Členy 15členného týmu nominují a vybírají státní ředitelé golfových komunikací. Družstvo mužů tvoří celkem 10 hráčů skládající se z prvního a druhého družstva a družstva žen o pěti hráčích.

Drew Doyle z LSU (Junior – Louisville, Kentucky) byl vyhlášen Mužským hráčem roku po další vzrušující sezóně, ve které vedl tým s průměrem úhozů 71,11, aby pomohl Tigers dosáhnout NCAA Regionals. Ve 36 kolech střílel na par nebo lepší 22krát a zaznamenal tři umístění v nejlepším týmu a šest umístění v top 10. Doyle zakončil svou sezónu děleným sedmým místem v NCAA Norman Regional s hráčem 8 pod par 208.

Thomas Henson (Junior, Hermann, Missouri) z Louisiana Tech byl jmenován nováčkem roku poté, co zaznamenal čtyři účast v top 20 a v 11 turnajích (33 směn) zaznamenal průměr 74,30 úderů za sezónu.

Malan Potgieter (Freshman, Kirkwood, South Africa) z Louisiany byl jmenován nováčkem roku poté, co nováček zakončil hvězdnou kampaň tím, že byl jmenován Druhým týmem All-Sun Belt. Odehrál celkem 15 turnajů o délce 43 kol, z nichž 21 mělo par nebo méně a Potgieter zaznamenal šest umístění v top 20 a čtyři umístění v top 10, přičemž za sezonu zahrál 72,31.

Theo Solomon byl jmenován trenérem roku poté, co dovedl Louisianu k jejímu prvnímu šampionátu Sun Belt v golfu od roku 2007 a jejímu prvnímu vystoupení na NCAA Regionals od roku 2012. Dovedl mladý tým ke čtyřem umístěním v top pěti v sezóně. První Sun Belt Conference Match Play vzhled. Ragin‘ Cajuns vytvořili jednosezónní týmové rekordy v bodování 3 (3,15), 4 (4,17) a 5 par (4,81) a poslední kolo týmu 17 do 267 na Kaanapali Classic Collegiate je nejnižší ve škole. Dějiny.

Ingrid Lindblad z LSU (Senior – Halmstad, Švédsko) byla vyhlášena hráčkou roku již čtvrtou sezónu v řadě, když se v minulé sezóně stala první čtyřnásobnou All-Američankou v historii ženského golfu LSU. V turnaji NCAA skončila pátá, když vyrovnala školní známku 72 jamek za 7 pod 281 (70-72-68-71) a zahrála si svůj třetí turnaj Augusta National Women’s Amateur. V minulé sezóně dvakrát vyhrála, čímž získala 11 startů v kariéře a čtvrtou sezónu za sebou skončila s průměrem 70 odpalů.

Anna Andresová (Novák – Praha, Česká republika) byla jmenována prvákem roku poté, co nováček zaznamenal třetí nejnižší průměr bodového hodnocení (73,55) v historii programu a získal šest umístění v první desítce, včetně tří umístění v první pětce. Dělené 14. místo na konferenčním turnaji Sun Belt a završení hvězdné sezóny.

Aine Donegan z LSU (Sophomore – Ennis County Clare, Irsko) získala ocenění Nováček roku, protože přenos Indiany byl jmenován druhým týmem All-SEC poté, co se umístil na třetím místě v turnaji SEC se směnami 72-71-71 za 2 pod 214. Donegan zahrál během sezóny čtyři směny v 60. letech a zaznamenal 15 směn par nebo méně.

Rachel Bullock z ULM byla jmenována trenérkou roku poté, co vedla svůj program k jeho vůbec prvnímu vystoupení jako tým v NCAA Women’s Golf Regional jako automatická kvalifikantka. Pollock, který byl jmenován Sun Belt Conference Coach of the Year, pomohl Warhawks přepsat rekord v nastavení rekordu a překonat více než 20 individuálních a kolegiálních rekordů, které zahrnovaly nejnižší průměr skóre na směnu (293,53) a také čtyři nejnižší. směny a čtyři kariérní minima. Nejnižších 54 jamek v historii programu.

Celkově Warhawks vyhráli pět programových šampionátů v jedné sezóně 2022-23. Díky Sun Belt Conference Championship poskočila ULM o 15 míst v konečném hodnocení pravidelné sezóny Golfstatu pro ženské týmy NCAA divize I na 72. místo, což je nejvyšší pozice v historii programu.

2023 LSWA mužské a ženské golfové týmy

Mužský hráč roku: Drew Doyle, LSU

Pánská vůně roku: Malan Potgieter, Louisiana

Nováček roku: Thomas Henson, Louisiana Tech

Trenér roku mužů: Theo Solomon, LA

První tým mužů

Drew Doyle, LSU

Garrett Barber, LSU

Charlie Forrester, jihovýchodní Louisiana

Luke Haskew, LSU

Malan Potgieter, Louisiana

Druhý tým mužů

Milan Dubhdel, ULM

Ryan Fulton, New Orleans

Eli Ortego, Louisiana

James Swash, Louisiana Tech

Otto van Binder, ULM

Hráčka roku: Ingrid Lindblad, LSU

Nejlepší dámský parfém roku: Anna Andresová, Ulm

Nováček roku pro ženy: Aine Donegan, LSU

Trenér roku žen: Rachel Pollock, Ulm

Ženský tým

Anna Andrešová, ULM

Jmenován Donegan, LSU

Chantal Doringer, ULM

Ingrid Lindbladová, LSU

Latana Stone, LSU

