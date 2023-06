Teleskop Webb sleduje obří oblak na Saturnově měsíci Enceladus

Verze tohoto příběhu se objevila ve vědeckém zpravodaji CNN Theory of Wonder. dostat to do vaší schránky, Zaregistrujte se zdarma zde.





Ze Saturnova měsíce Enceladus vytryskl rekordní oblak vody a vesmírný dalekohled Jamese Webba sledoval, jak se to stalo.

Pod silnou, ledovou kůrou Enceladu leží globální oceán slané vody. Předchozí mise, jako je Cassini, sledovaly proudové chocholy stovky mil mezi trhlinami – přezdívané „tygří pruhy“ Vědci – na povrchu okolního světa. gejzírové sloupy chrlí vodní páru, organické chemikálie a ledové částice ve vesmíru.

Ale oblak, který viděl Webbův dalekohled, pokryl více než 9 656 kilometrů, což je zhruba vzdálenost mezi Los Angeles a Buenos Aires v Argentině. verze NASA. Studie podrobně popisující objev byla přijata k publikaci v Nature Astronomy.

NASA/ESA/CSA/STScI/G. Villanueva/A. Pohanský Vesmírný dalekohled Jamese Webba zachytil oblaky vodní páry proudící z jižního pólu Enceladu. Vložený snímek pořízený orbiterem Cassini ukazuje, jak malý je Enceladus ve srovnání s vodním sloupcem.

„Když jsem se díval na data, nejprve jsem si myslel, že se musím mýlit. Byl to naprosto šokující objev,“ řekl hlavní autor studie Geronimo Villanueva, planetární vědec z Goddardova vesmírného letového centra NASA v Greenbeltu v Marylandu. Sloupec vody větší než 20krát větší než Měsíc.“ „Sloupec vody sahá daleko za jeho antarktickou startovací zónu.“

Enceladus je malý měsíc, jen asi 4% velikosti Země a 313 mil (503,7 kilometrů) v průměru. Ale je to jen jeden z mnoha zajímavých oceánských světů v naší sluneční soustavě, o kterých si vědci myslí, že by mohl mít Nejlepší šance na nalezení života mimo Zemi. I když je globální oceán pod ledovou krustou, měsíční kamenné jádro mohlo zahřát oceán natolik, aby byl obyvatelný, pokud by se tam nacházel.

Webbův podrobný objev oblaku odhalil, že vodní pára chrlí z Enceladu rychlostí 79 galonů (299 litrů) za sekundu – dost na naplnění olympijského bazénu za dvě hodiny, což by na Zemi trvalo déle než dva týdny. . Pomocí zahradní hadice, dle uvolnění.

„Oběh Enceladu kolem Saturnu je relativně rychlý, pouhých 33 hodin. Když obíhá Saturn, Měsíc a jeho výtrysky v podstatě chrlí vodu a zanechávají za sebou koblihovité halo.“ „Podle Webbových poznámek byl nejen obrovský oblak, ale voda byla úplně všude.“

Mlžné halo vody, nazývané prstenec, se také nachází v nejširším a nejvzdálenějším prstenci Saturnu, nazývaném „e-prsten“. Webbovy citlivé přístroje shromáždily údaje odhalující, že 30 % vody zůstává v torusu, zatímco 70 % uniká a slouží jako zdroj vody pro Saturn. 124 měsíců.

Navrhněte mise k prozkoumání Enceladu Přesněji řečeno, objev hloubky jeho oceánu je pro astronomy prioritou. Dvě specializované mise budou studovat Jupiterův měsíc Europa, který sdílí některé podobnosti s Enceladem Přístup do světa ledového oceánu Počátek 30. let 20. století: mise Europa Clipper NASA a mise Jupiter Icy Moons Explorer Evropské vesmírné agentury. A prozkoumán bude Saturnův měsíc Titan, který je také oceánským světem Mise Dragonfly NASA V roce 2034.

Mezitím bude Webb nadále sledovat Enceladus a shromažďovat informace, které mohou být užitečné pro budoucí mise

„Právě teď Webb poskytuje jedinečný způsob, jak přímo měřit, jak se voda vyvíjela a měnila v průběhu času prostřednictvím masivního oblaku Enceladu, a jak vidíme zde, budeme dokonce dělat nové objevy a dozvědět se více o složení spodního oceánu.“ “ řekl. Spoluautorka studie Stephanie Milamová, planetární vědkyně z Goddard Space Flight Center NASA, uvedla v prohlášení. „Vzhledem k pokrytí a citlivosti Webbových vlnových délek a tomu, co jsme se naučili z předchozích misí, máme před sebou zcela novou příležitost.“