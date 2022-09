Byly nalezeny důkazy o srážce asteroidů, která zabila dinosaury na Měsíci

Dopady asteroidů na Měsíc před miliony let jsou v souladu s velkými údery vesmírných kamenů zde na Zemi – včetně masivního dopadu, který vyhladil neplovoucí dinosaury.

Objev odhaluje, že hlavní vlivy během pravěku na Zemi nebyly izolované události. Místo toho byly tyto údery asteroidů doprovázeny řadou menších úderů zde a dále měsíc Na jeho povrchu je roztroušeno více než 9 000 kráterů, které zde zanechaly dopady vesmírných kamenů.

Výzkum může astronomům pomoci lépe porozumět dynamice podvědomí Sluneční Soustava Pomáhá vypočítat pravděpodobnost, že naši planetu v budoucnu zasáhnou potenciálně masivní vesmírné kameny.

Vědci z Space Science and Technology Center (SSTC) na Curtin University v Austrálii získali výsledky studiem mikroskopických skleněných kuliček uvnitř vzorků měsíční půdy vrácených na Zemi. země ze strany Číny Chang’e-5 Mise na Měsíc v roce 2020.

Tyto drobné skleněné kuličky byly vytvořeny intenzivním teplem a tlakem meteoritů. To znamená, že výzkumníci mohou rekonstruovat časovou osu lunárního bombardování vyhodnocením stáří těchto kuliček.

Při tom tým SSTC zjistil, že jak načasování, tak frekvence asteroid Dopady na Měsíc byly zrcadleny údery vesmírných kamenů na Zemi, což znamená, že časová osa, kterou tým vytvořil, by také mohla poskytnout vhled do vývoje naší planety.

„Zkombinovali jsme širokou škálu mikroskopických analytických technik, numerického modelování a geologických průzkumů, abychom určili, jak a kdy se tyto mikroskopické skleněné kuličky vytvořily z Měsíce,“ uvedl ve svém prohlášení hlavní autor studie Alexander Nemchin, profesor na SSTC.

Stáří některých lunárních skleněných kuliček naznačuje, že byly vytvořeny asi před 66 miliony let, přibližně v době Asteroid zabíjí dinosaury Chicxulub Impact, známý jako Chicxulub Impact, zasáhl zemi v dnešním Mexickém zálivu poblíž mexického poloostrova Yucatan.

Dopad vedl k tomu, co je známé jako událost vymírání křídy a paleogenu, která nakonec zabila tři čtvrtiny života na Zemi, včetně neplovoucích dinosaurů.

6,2 míle (10 kilometrů) impaktor Chicxulub zasáhl Zemi rychlostí 12 mil za sekundu (19,3 kilometrů za sekundu), neboli 43 200 mil za hodinu (69 524 kilometrů za hodinu), přičemž zanechal impaktní kráter široký 93 mil (150 kilometrů) a 12 mil (19 kilometrů) hluboko. Kromě rázových vln z počátečního dopadu způsobil dopad asteroidu řadu nepřímých účinků života, včetně Vrhající hustá oblaka prachu, která zakrývala slunce .

Nový výzkum SSTC se připojuje k jiné práci, která naznačuje, že k těmto monstrózním vesmírným skalám zabíjejícím dinosaury se mohly připojit další menší asteroidy, které také zasáhly Zemi, a to lze odhalit studiem historie dopadů asteroidů na Měsíc.

„Studie také zjistila, že velké impaktní události na Zemi, jako je kráter Chicxulub před 66 miliony let, mohou být doprovázeny řadou menších dopadů,“ řekl Nimchin. „Pokud je to pravda, naznačuje to, že věkové a frekvenční rozložení dopadů na Měsíc může poskytnout cenné informace o dopadech na Zemi nebo vnitřní sluneční soustavu.“

Tým se nyní snaží porovnat data shromážděná ze vzorků měsíční půdy Chang’e-5 s jinými vzorky půdy z Měsíce a se stářím kráterů na měsíčním povrchu. Tato analýza může odhalit další impaktní události na Měsíci, a tak pomoci odhalit známky dopadů asteroidů zde na Zemi, které mohly ovlivnit život.

Výzkum byl zveřejněn ve středu (28. září) v časopise vědecký pokrok .