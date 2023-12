Marie L. zemřela. Cliffe, astronaut, který se účastnil dvou misí raketoplánu Atlantis, zemřel ve věku 76 let.

Marie L. zemřela. V listopadu byl potvrzen Cliffe, astronaut NASA, který se připojil k vesmírné agentuře poté, co viděl náborový leták na poště, sloužil na dvou misích raketoplánu v 80. letech a poté vedl výzkum klimatických změn, který zkoumal oceánské ekosystémy pomocí snímků z oběžné dráhy. 27 let ve svém domě v Annapolis, Maryland. Bylo jí 76 let.