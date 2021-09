Byla odhalena pokračující hrozba katastrofických supervulkanických erupcí

Vědci z Curtinu jsou součástí mezinárodního výzkumného týmu, který studoval starověký supervulkán v Indonésii a zjistil, že takové sopky zůstaly aktivní a nebezpečné tisíce let po super erupci, což si vyžádalo přehodnocení toho, jak tyto potenciálně katastrofické události předvídat.

Supervulkány často vybuchují několikrát v intervalech desítek tisíc let mezi velkými erupcemi, řekl profesor Martin Danichek, vedoucí australský autor z Centra Johna de Leitera na Curtinově univerzitě.

„Pochopení dlouhých dob odpočinku určí, co hledáme u aktivních supervulkánů, které nám pomohou předpovídat budoucí erupce,“ řekl profesor Daneshek.

„Super erupce patří k nejkatastrofičtějším událostem v historii Země, které téměř okamžitě chrlí obrovské množství magmatu. Mohou ovlivnit globální klima až do okamžiku, kdy se ze Země stane„ vulkanická zima “, abnormálně chladné období, které by mohlo vést k rozsáhlému hladomor a demografická porucha.

„Naučit se, jak obří sopky fungují, je důležité pro pochopení budoucí hrozby nevyhnutelné erupce, ke které dochází jednou za 17 000 let.“

Odborný asistent Danisek uvedl, že tým zkoumal osud magmatu, který zbyl z Tobovy super erupce před 75 000 lety, pomocí minerálů živce a zirkonu, které obsahují nezávislé časové záznamy založené na akumulaci plynů argonu a hélia jako časové kapsle v sopečných horninách.

“Pomocí těchto časových geologických dat, statistických inferencí a tepelného modelování jsme ukázali, že magma stále vyteklo do kaldery, neboli hluboké deprese způsobené erupcí magmatu, po dobu 5 000 až 13 000 let po super erupci, poté chránilo zbývající pevné magma.” do výše jako obří želví skořápka. “

“Zjištění zpochybňují současné znalosti a studium erupcí, což obvykle zahrnuje hledání kapalného magmatu pod sopkou za účelem posouzení budoucích rizik. Nyní musíme vzít v úvahu, že k erupcím může dojít, i když se pod vulkánem žádné kapalné magma nenachází – koncept toho, co je „výbušninu“ je třeba přehodnotit.

“Přestože super erupce může mít regionální a globální dopad a obnova může trvat desítky nebo dokonce staletí, naše výsledky ukazují, že nebezpečí masivní erupcí nekončí a že hrozba dalšího nebezpečí existuje již tisíce let poté.”

„Naučit se, kdy a jak se hromadí erupční magma a v jakém stavu se magma vytvořilo před a po těchto erupcích, je zásadní pro pochopení supervulkánů.“

Studii vedli výzkumníci z Oregonské státní univerzity a spoluautorem byli vědci z University of Heidelberg, Indonéské geologické agentury a Dr.

Odkaz: „Zahájení a subtuhá erupce studeného štítu teplého magmatu v Toba Caldera, Sumatra“ od Adonary E. Muceka, Martina Danišíka, Shanaky L. de Silvy, Daniela P. Megginsa, Axela K. Schmitta, Indyo Pratomo , Anthony Koppers a Jack Gillespie, 3. září 2021, Vědy o Zemi a životní prostředí.

DOI: 10,1038 / s43247-021-00260-1