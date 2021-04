Google Earth Now vám ukáže důsledky změny klimatu za posledních 37 let

Google Earth vám poskytne úžasnou 3D prohlídku planety Ve webovém prohlížečiA nejnovější funkce v aplikaci vám umožní podívat se na minulost od aktuálního dne až do roku 1984 – abyste viděli, jak na to. Klimatická změna Za posledních 37 let změnila tvář Země.

Samotný Google zdůraznil několik oblastí, které byste měli zkontrolovat: Columbia Glacier Retreat Například na Aljašce nebo na měnícím se pobřeží O Chathamu v Massachusetts. Na notebooku můžete vidět mizející města a lesy mrknutím oka.

Jděte sem Ve svém prohlížeči použijte funkci timelapse pro sebe. Můžete vyhledat konkrétní místo na Zemi nebo procházet jednu z pěti navrhovaných kategorií pro časosběr: změna lesa, křehká krása, zdroje energie, teplo planety a urbanizace.

Můžete také navštívit více než 800 prémiových balíčků, které Google sestavil Tato stránka Ve vašem prohlížeči. Sledujte ústup ledových toků, rozšiřování solárních farem, změnu toku řek, vysychání jezer a mnoho dalšího, ať už ve 2D nebo 3D.

„Naše planeta zažila v uplynulém půlstoletí rychlou změnu prostředí – více než v jakémkoli jiném bodě lidské historie,“ Píše Rebecca Moore, Earth Engine & Outreach Director, Google Earth.

„Mnozí z nás zažili tyto změny v našich komunitách; já sám jsem byl mezi tisíci obyvatel Kalifornie evakuovaných ze svých domovů během požárů státu v loňském roce. Ostatním se dopady změny klimatu zdají abstraktní a vzdálené, například tající ledové vrcholy a ustupující ledovce. “

Nová časosběrná funkce využívá téměř 24 milionů satelitních snímků shromážděných aplikací Google Earth. Během této doby byly shromažďovány údaje z NASA, US Geological Survey (USGS), Evropské unie a Evropské kosmické agentury (ESA).

Google říká, že ke zpracování těchto 20 petabajtů obrázků do jediné 4,4-terapeutické video mozaiky jsou zapotřebí více než 2 miliony hodin zpracování – a abyste získali představu o rozsahu, je to asi 530 000 videí ve 4K. Naštěstí Google pro tuto práci použil 100 procent datových center kompatibilních s obnovitelnou energií a bez uhlíku.

Nové obrázky jsou volně přístupné a použitelné, stejně jako zbytek aplikace Google Earth, a stojí za to prozkoumat, jak se naše planeta za posledních 40 let změnila. Není to jako skutečná návštěva těchto míst, ale může to přinést domů škody způsobené změnou klimatu, od rozšiřování pouští po zmenšující se ledovce.

„Díky Timelapse v Google Earth máme na dosah ruky jasnější obraz naší měnící se planety – obraz, který ukazuje nejen problémy, ale i řešení, stejně jako nádherné přírodní jevy, které se odvíjejí po celá desetiletí,“ Píše Moore.