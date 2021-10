Fakta o houslích: Matthews vkládá do týmu QMJHL v Charlottetownu velké naděje

CHARLOTOWN, PEI – Nedávno jsem obědval s bývalým moderátorem NHL Georgem Matthewsem.

Než jsme skončili, nevím, kdo byl více nadšený z ostrovů Charlottetown v Major League Hockey League v Quebecu.

V první řadě George plně souhlasil s hodnocením z minulého týdne, že Jim Holton je snadno nejlepším generálním manažerem a hlavním trenérem hlavní kanadské juniorské hokejové hry.

George souhlasil s mým očekáváním, že Brett Budgill v Newfoundlandu a Labradoru bude jeho nejlepší sezóna.

Většina z nás ví o dovednosti a schopnostech Lukase Cormiera a Xaviera Simoneaua, od nichž se očekává, že budou hrát důležité role.

Matthews, bývalý brankář se skromnými domácími úspěchy v kategorii juniorů, byl tvrdě zasažen Jacobem Jobeem z Halifaxu (3-1, 0,927 procenta úspor).

Matthews navíc fandí rostoucímu českému brankáři Oliverovi Satnymu, který vyhrál svůj jediný start 4-1.

Ještě jsem neviděl talentovaného šest stop tři pravého beka Bena Boyda z Dartmouthu, ale lidé z Columbus Blue Jackets říkají, že zaujal a přišel pozdě v jejich profesionálním táboře.

Podařilo se mi získat pár slov, ale Matthews ho dál chválil za šest stop vysokého Jacoba Brabenka, další výrobek z České republiky.

Fanoušci mají šanci vidět Islanders proti Shawiniganu v Eastlink Center 16. října v 19 hodin

Než skončí oběd, George hlásí, že fanoušci, kteří nemají přístup ke hře Islanders-Shawinigan, si mohou poslechnout veškerou akci v Q93.

Matthews měl obrovský úspěch s Blue Jackets Radio Network, rozvíjející základní hokej v Ohiu. Jsem si jistý, že to samé by udělal tady s klubem mistrovského typu.

Další domácí hokejovou poznámkou je Zack MacEwen ze Stratfordu, který byl prohlášen za prominutí Philadelphia Flyers z Vancouver Canucks.

Muži UPEI zahájili překvapivě skvělý start prohrou 3: 2 v prodloužení s obvyklou silou UNB a vítězstvím 4: 1 na Moncton Road. Za týden se blíže podíváme na mužské a ženské UPEI týmy.

těžko sledovat

Jako fanoušek New York Yankees byla návštěva místních sportovních vodních děr obtížná, zvláště s tolika fanoušky Boston Red Sox.

Navíc, když Maple Leafs vyhráli úvodní zápas doma s Montrealem, fanoušci Toronta trvají na tom, že je to „rok“.

Red Sox mají šanci proti Houstonu. Xander Bogarts zasáhne tak silně, jak jen dokáže. Personál na hřišti byl ostrý, zejména Nick Pevita, Nathan Evaldi a Tanner Hook, kteří se ohromně zlepšili, což může být rozdíl.

Výběr NFL

Pojďme se podívat na hry 6. týdne NFL, které milujeme:

Nabíječky LA (4-10) v Baltimoru (4-1): Je to krátký týden pro Baltimora, který měl štěstí, že 11. října porazil Indyho v prodloužení. The Chargers jsou skuteční a mají skvělého rozehrávače v Justinu Herbertovi, ale odpovídá Baltimorovu Lamaru Jacksonovi. Pokud zastaví běh šroubů, vyhrávají. Vezměte nabíječky.

Dallas (4-1) v Nové Anglii (2-3): Cowboys mají vynikající běžeckou hru a QB Dax Prescott je velmi ostrý. Spousta palebné síly dává Dallasu alespoň výhru v TD.

Las Vegas Raiders (3-2) v Denveru (3-2): Lupiči byli minulý týden hrozní, prohráli s Chicago Bears. Nevím, jak moc Grudenovy e -maily hrály roli v tomto dílčím představení, ale na cestách v Denveru je to ošemetné. Denver vyhrává minimálně o tři body.

Seattle (2-3) v Pittsburghu (2-3): Seahawks a Steelers jsou velké otazníky. Pittsburgh ožil, protože quarterback Ben Roethlisberger byl ostrý při vítězství z minulého týdne nad Denverem. JuJu Smith je mimo Pittsburgh, Ben třesky, přijímač Claypool a Washington tento týden necvičili. Bez gólů nemám Steelers rád. Seattle, ve výchozím nastavení je Russell Wilson uprostřed.

Miami (1-4) v Jacksonville (0-5): The Jags by měli v určitém okamžiku vyhrát a Fish je to, co doktor nařídil poté, co minulý týden prohrál 45-17 s Tampou. Obránce Jacksonvillu Trevor Lawrence, vítěz prvního kola, získává své první vítězství v NFL.

Jako obvykle nejprve zaplaťte hypotéku; Snímky pro zábavu.

závody postrojů

Živý postroj pokračuje 16. října ve 12:30 hod. V Red Shores kartou na palubní desku. Nejvyšší třída 3 200 $ se pojede v 11. závodě, krátkém poli s Silverhill Buddy, Rose Run Quest, Moonwriter, Screen Test a Cowboy Logic.

Tento únik byl u Red Shores 9. října hrozný, Jill Barrio a Hilliard Graves s lehkými zraněními, i když to mohlo být mnohem horší. Oba se vzpamatovávají.

Na Mohawk 16. října sdílejte finále s osmi zlatými v ceně 225 000 USD. Hannoverský buldok, Zoufalý muž a Hnací ústrojí, všichni synové hry Shadow Play, se setkají ve finálovém zápase tříletého dítěte.

Vychovává ji Tom a Doug MacPhee (s Camovou pomocí) a PEI se ocitá v otevřené třídě za 34 000 dolarů, kde stojí chlapci jako Warrawee Vital.

Western Wish (od Betterthancheddar), vyšlechtěný Blaine Thibeauem z Kensingtonu, má Post 2 ve finále tříleté klisničky 225 000 dolarů s Dougem McNairem.

Rytíři všude stále mluví o 68 000 dolarech, které farmářka mléka Jane Smallmanová koupila v Crabowu 8. října.

Byly to skvělé škrty na atlantické klasice. Blahopřejeme Julie Jamisonové, která sestavila úhledně vypadající katalog, a vedoucí prodeje Nich Oaks. šikovná práce.

Sloupek Freda McDonalda se v The Guardian objevuje každou sobotu. Je přístupný na adrese [email protected]