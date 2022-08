Dvojnásobná šampionka Simona Halepová se kvalifikuje do finále v Torontu

Toronto (AFP) – Dvojnásobná šampionka Simona Halepová postoupila do finále National Bank Open, když v sobotu porazila Američanku Jessicu Pegulaovou 2:6, 6:3, 6:4.

Halepová se v dnešním semifinále utká s Brazilkou Beatrice Haddadovou 6-4, 7-6 (7) nad 14. nasazenou Karolínou Plíškovou z České republiky.

Halepová rozbila raketu na tvrdém hřišti Sobis Areny poté, co promeškala comeback pozdě ve třetím setu.

„Oheň je zpět,“ řekla Halepová. „Pokud to udělám, je to dobré znamení. Vypadá to, že bojuji. Občas mi to pomáhá. Nevím, jestli je to vždy dobré nebo ne, ale pomáhá mi to.“

15. nasazená Halepová vyhrála turnaj v Montrealu v letech 2016 a 2018. Pegula skončila sedmá.

Haddad Maya dosáhla svého prvního finále WTA. V červnu vyhrála back-to-back akce na trávě v Nottinghamu a Birminghamu v Anglii pro své první dva turnajové tituly.

„Snažím se trochu víc dýchat. Snažím se uklidnit a přemýšlet o tom, co musím udělat, a ne o tom, proti čemu stojím,“ řekl Haddad Maya. „Snažím se uhrát každý bod a myslet na další ránu.“

V osmifinále porazila nejlépe nasazenou Igu Swiatekovou.

„Nemyslím si, ‚Ach, jsem tady a hraji proti světové jedničce na velké scéně WTA 1000, protože jinak bych nemohl hrát‘,“ řekl Haddad Maya.

Halepová vyhrála melbournskou letní skupinu 1 a zahájila sezonu svým 23. titulem a prvním od roku 2020. S trenérem Patrickem Muratogluem začala spolupracovat v dubnu a řekl, že znovu rozdmýchal její vášeň pro tenis, přičemž uvedl kurzy ve své tenisové škole na Francouzské riviéře. .

„Ten člověk vedle nás, Patrick, ji přinesl,“ řekla Halepová s odkazem na Muratoglu. „Atmosféra z akademie mi dodala energii. Když jsem viděl všechny ty děti každý den bojovat, aby se dotkly snu, který měly. Cítil jsem, že to ještě dokážu. Pořád jsem to měl v sobě.“

