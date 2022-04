Jakmile hudba nyní hraje v Seacoast Rep

Tenkrát se muzikál vrací do Seacoast Repertory Theatre, tři roky po svém napínavém příběhu nešťastné lásky mezi irským pouličním hudebníkem a květinářkou přistěhovalců, která zaujala místní publikum.

Původní hvězdy inscenace Rep 2019 se vrátí, aby vystoupily v show, která byla příliš dobrá na to, aby navždy odešla do důchodu, a budou těžit z nového zvukového systému ve Sněmovně. Výstava začíná ve čtvrtek 14. dubna.

„Určitě jsme dostali stejný blesk zpět v láhvi a nemůžu se dočkat,“ řekl Ben Hart, kotechnický ředitel Seacoast Rep.

„Je to krásná, krásná show,“ řekl Hart. „Byla to jedna z nejpopulárnějších show, jaké kdy Reprezentant udělal.“ „Nemůžu se dočkat, až se lidé, kteří show viděli, vrátí, aby ji viděli a přinesli zpět vše, co na ní milovali. Nemůžu se dočkat, až noví lidé dostanou příležitost ji zhlédnout.“

Muzikál Once Upon a Time byl inspirován stejnojmenným filmem oceněným Oscarem z roku 2007. Film vypráví příběh Jaye, vášnivého, ale trýznivého dublinského pouličního hudebníka, a dívky, české květinářky přistěhovalců, která hraje na klavír.

V původním filmu hráli Glen Hansard a Marketa Irglová, dva hudebníci, kteří spolu ve skutečném životě vystupovali v The Swell Season. Jejich chemie během natáčení později přerostla v romanci, která odrážela podpisovou píseň příběhu „Falling Slowly“, kterou napsali a získali Oscara.

Produkční herec Seacoast Rep s Seanem Mullaneym jako Guyem. Mullaney byl rekrutován z Phoenixu na základě svých převzatých pořadů na YouTube pro písně Glena Hansarda.

V roli dívky se vrací Jackie Evans z New Yorku.

Jimmy Bradley, veterán Seacoast Rep, který se letos na jaře vrátil za oslnivý výkon v La Cage Aux Folles, si také zopakuje svou roli přítelkyně Billy.

Hart řekl, že vracející se obsazení dává produkci pocit sloučení rodiny, přestože řekl produkčnímu týmu, že se může svobodně rozvíjet a růst.

„Neuvědomil jsem si, jak moc mi všechny ty postavy chyběly. Je to jako staří přátelé. Všichni tam stále byli. Je to prostě taková pěkná příležitost.“

Design předchozí inscenace, který měl evokovat teplé podzimní barvy a atmosféru Dublinu, bude znovu oživen. Totéž platí pro divadlo, kde všichni členové obsazení hrají na více nástrojů.

Vracející se diváci si mohou všimnout jasného zlepšení zvuku. V březnu Seacoast Rep nainstaloval zvukový systém v hodnotě 100 000 $ darovaný anonymním dárcem, který zvýšil jasnost hudby a dialogů.

„Taková show, je to všechno o zvuku,“ řekl Hart. „Napoprvé to znělo krásně. Ale bude to bohatší, rafinovanější, jasnější a hlubší. Bude to epický soundtrack pro každého audiofila z publika.“

Hart řekl, že návrat inscenace kdysi poskytoval příležitost, která je v živém divadle zřídka dostupná.

„Jednou z úžasně kouzelných věcí na divadle je to, že je to pomíjivá forma umění. Když představení skončí, je to. A pak je to jako tato mizící vzpomínka na ten úžasný zážitek, ale nikdy nemůžete znovu navštívit stejný zážitek. A opravdu věřím, že s tímto můžeme.“

Jednou běží od 15. dubna do 5. června, jindy se střídá s naším městem. Časy představení jsou obecně čtvrtek v 7:30, pátek ve 20:00, sobota ve 14:00 a 20:00 a neděle ve 14:30 a 19:30. Vstupenky jsou k dispozici prostřednictvím pokladny Seacoast Rep na čísle 603-433-4472 nebo online na www.seacoastrep.org/tickets. Pro studentské slevy kontaktujte pokladnu.

