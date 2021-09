Brad Marchand dává většinu odpovědí Brada Marchanda, když jsou dotázáni na budoucí hru

30. března 2019; Boston, Massachusetts, USA; Boston Bruins (63) opustil křídlo Brad Marchand a před zápasem proti Florida Panthers v TD Garden mává fanouškovi, který drží transparent. Povinný kredit: Brian Fluharty-USA TODAY Sports

Není žádným tajemstvím, že Boston Bruins prochází některými významnými změnami.

Rok poté, co tým dovolil Tori Krug a Zdeno Scharovi chodit, Kevan Miller odešel z hokeje a David Kretchy se rozhodl vrátit do České republiky. Volný brankářský agent a dlouhodobá budoucnost Bruin Tuukka Rask není znám poté, co podstoupil mimosezónní operaci stehna, a tým Patrice Bergerona je oficiálně ve veřejném režimu.

Stačí, abyste se zamysleli nad budoucností každého Bruina, kterému zbylo více než 30 let. Patří sem Brad Marchand.

Třiatřicetiletý Marchand ale není ani připraven pomýšlet na konec své snowboardové kariéry a řekl jen tolik, kolik mohl.

„Dokud mě nevyhodili z ligy,“ odpověděl Marchand s úsměvem na otázku, jak dlouho plánoval hrát. „Což by podle mé historie mohlo být zítra.“

Sebepoznání na 100 a poctivé lezení.

Jde o to, že Marchand není blízko důchodu.

Během své kariéry byl relativně zdravý a produkoval tempem hodným Hartovi, v posledních třech sezónách obsadil páté místo v hokeji jako Nathan McKinnon (257), Patrick Kane (260) a Leon Drystel. (299) a Conor McDavid (318) mají pro Marchanda přes 256.

Ale kromě svého zdraví a lepší produkce v posledních sezónách získal Marchand také další uznání za krásu profesionálního hokeje od těch, kteří odešli.

“Mluvíš se spoustou starších kluků, kteří odešli do důchodu a pokračují, a reakce zní:” Hrajte tak dlouho, jak jen můžete, “řekl Marchand. To je způsob, jakým se na to hodlám dívat. Možná, až půjdu znovu z první do druhé řady do třetí až čtvrté řady. Koho znáš? Možná budu někdy obranný muž.

“Ale doufám, že to bude na dlouho.” [away]. “

