Oficiální: 6 ze 43 pohřešovaných mexických studentů bylo předáno armádě

Šest ze 43 vysokoškolských studentů, kteří „zmizeli“ v roce 2014, bylo několik dní udržováno naživu ve skladišti a poté předáno veliteli místní armády, který nařídil jejich zabíjení, uvedl v pátek mexický vládní úředník, který vede komisi pravdy.

Náměstek ministra vnitra Alejandro Encinas učinil šokující odhalení, které spojilo armádu přímo s jedním z nejhorších mexických skandálů v oblasti lidských práv, a přišlo s malou fanfárou, když nabídl dlouhou obhajobu zprávy komise zveřejněné před týdnem.

Minulý týden, přestože prohlásil únosy a zmizení za „státní zločin“ a prohlásil, že armáda je bez zásahu viděla, Encinas se nezmínil o předání šesti studentů plukovníku Jose Rodriguezovi Perezovi.

V pátek Encinas uvedl, že úřady bedlivě dohlížely na studenty z extremistické učitelské školy v Ayotzinapě od chvíle, kdy opustili svůj kampus, dokud nebyli té noci uneseni místní policií ve městě Iguala. Mezi unesenými studenty byl voják, který pronikl do školy, a Encinas tvrdil, že armáda nedodržovala své vlastní protokoly a pokusila se ho zachránit.

„Existují také informace podložené nouzovými telefonáty 089, kde bylo šest ze 43 zmizelých studentů údajně několik dní drženo naživu v tom, čemu říkají staré skladiště, a odtud byli předáni plukovníkovi,“ řekl Encinas. „Údajně těch šest studentů přežilo až čtyři dny po událostech a že byli zabiti a zmizeli na příkaz plukovníka, kterým byl údajně tehdy plukovník José Rodríguez Perez.“

Ministerstvo obrany na žádost o vyjádření k pátečním obviněním bezprostředně nereagovalo.

Role armády při mizení studentů byla dlouho zdrojem napětí mezi rodinami a vládou. Od začátku byly otázky ohledně znalostí armády o tom, co se stalo, a jejího možného zapojení. Rodiče studentů po celá léta požadovali, aby jim bylo umožněno prohledávat vojenskou základnu v Iguale. Do roku 2019 jim nebyl povolen přístup k Encinas a Truth Commission.

Zpráva komise říká, že armáda zaznamenala anonymní tísňové volání 30. září 2014, čtyři dny poté, co byli studenti uneseni. Volající údajně řekl, že studenti byli drženi ve velkém betonovém bunkru v místě popsaném jako „Pueblo Viejo“. Volající pokračoval v popisu místa.

Po tomto záznamu následovalo několik stránek revidovaného materiálu, ale tato část zprávy končila následovně: „Jak vidíme, existovala jasná tajná dohoda mezi agenty mexického státu se zločineckou skupinou Guerreros Unidos, která tolerovala, tolerovala a účastnila se v násilnostech a zmizeních studentů a ve snaze vlády utajit skutečné události“.

Později při shrnutí, jak se zpráva komise lišila od původních zjištění vyšetřování, je zmínka o plk.

„Plukovník 30. září uvedl, že se postarají o úklid všeho a že se již ujali šesti přeživších studentů,“ píše se ve zprávě.

Ve svědecké výpovědi poskytnuté federálním vyšetřovatelům v prosinci 2014 kapitán Jose Martinez Crespo, který byl umístěn na základně v Iguale, uvedl, že velitelem základny 27. pěší divize byl v té době plukovník Jose Rodríguez Perez.

Po mrholení později v pátek procházely rodiny 43 pohřešovaných studentů Mexico City s několika stovkami dalších lidí, jako tomu bylo 26. dne každého měsíce před lety.

Rodiče, kteří drželi plakáty tváří svých dětí a řady současných studentů z učitelské fakulty, pochodovali, křičeli po spravedlnosti a slibovali 43. Jejich transparenty oznamovaly, že boj za spravedlnost pokračuje, a tvrdili: „Byl to stát.“

Clemente Rodriguez šel pro svého syna Cristiana Alfonsa Rodrígueze Telumbera, který byl ve druhém ročníku, kterého poznal malý úlomek spálené kosti.

Rodriguez řekl, že rodinám bylo řečeno minulý týden před zveřejněním zprávy o Coronelovi a šesti studentech.

„Už ne opomenutím,“ řekl o armádě. „Byl to stát a zapojily se do něj tři úrovně vlády.“

Řekl, že rodiny nebyly informovány o tom, že by byl dosud proveden některý ze zatykačů vypsaných minulý týden na příslušníky ozbrojených sil.

26. září 2014 místní policie vyvedla studenty z autobusů, které zabavili v Iguale. Motiv policejní akce zůstává po osmi letech nejasný. Jejich těla nebyla nikdy nalezena, ačkoli úlomky ohořelých kostí tří studentů se shodovaly.

Minulý týden federální agenti zatkli bývalého generálního prokurátora Jesuse Murilla Karama, který dohlížel na původní vyšetřování. Ve středu soudce nařídil jeho proces kvůli obvinění z nuceného zmizení, neoznámení mučení a úředního pochybení. Žalobci tvrdí, že Murillo Karam vytvořil falešnou zprávu o tom, co se stalo studentům, aby se rychle dostavil k vyřešení případu.

Úřady minulý týden také uvedly, že zatykače byly vydány na 20 vojáků a důstojníků, pět místních úředníků, 33 místních policistů, 11 státních policistů a také 14 členů gangu. Armáda ani státní zástupce neuvedli, kolik podezřelých je zadržováno.

Bezprostředně nebylo jasné, zda je mezi hledanými Rodriguez Perez.

Studentův otec Rodriguez řekl, že zatčení Murilla Karama bylo pozitivním krokem.

Rodriguez řekl, že Murillo Karam „byl ten, kdo nám řekl, že se nemůžete dotknout vojáků.“ Nyní se zjistilo, že se na tom podílel stát.

Ve společném prohlášení rodiny uvedly, že tvrzení komise pravdy, že šlo o „státní zločin“, bylo významné poté, co na to v průběhu let poukazovaly položky.

Řekli však, že zpráva je stále neuspokojivá v nejdůležitější otázce.

„Matky a otcové potřebují nezpochybnitelné vědecké důkazy o osudu našich dětí,“ stojí v prohlášení. „Nemůžeme jít domů s počátečními příznaky, které plně nevysvětlují, kde jsou a co se s nimi stalo.“

Prezident Andres Manuel Lopez Obrador dal mexické armádě obrovskou zodpovědnost. Ozbrojené síly jsou nejen jádrem jeho bezpečnostní strategie, ale převzaly správu námořních přístavů a ​​dostaly odpovědnost za výstavbu nového letiště pro hlavní město a turistického vlaku na poloostrově Yucatán.

Prezident opakovaně prohlásil, že armáda a námořnictvo jsou nejméně zkorumpované instituce, kterým důvěřuje.