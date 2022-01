grough – Český atlet Pavel Paloncý se pokouší o kolo Winter Wainwrights

Bob SmithAutor

Neděle 30. ledna 2022 21:11 GMT

Český vytrvalec Pavel Balonci zahájil svou výpravu za dokončením zimy Lake District Winewrights.

Sportovec zahájil svou výzvu v neděli ráno v naději, že dosáhne všech 214 vrcholů.

Úplný okruh hor popsaný Alfredem Wainwrightem ve své sérii obrázkových průvodců pro Lakeland Fels se podařilo v zimě dosáhnout pouze jednou. James Gibson dokončil 318 mil (512 km) stezku v prosinci 2021, pokrývající stoupání 36 000 m (118 110 stop), přičemž překonání vzdálenosti trvalo 8 dní 6 hodin 43 minut 49 sekund.

Paloncý odjel z Moot Hall v Keswicku v 8 hodin ráno za špatného počasí, kdy hurikán Cory hrozil, že zasáhne Lakeland Falls. Rychlost větru může být nad 50 mph a nad 900 m, s teplotami pod nulou a větrem až -15 °C.

Ambassador inov-8 není žádným nováčkem ve výzvách na dlouhé vzdálenosti a dokončil závod Spine Race po celé délce Pennine Way a dvakrát vyhrál závod. Soutěžil také v Dragons Back Race ve Walesu. Dvakrát se musel vzdát pokusu nastavit rychlý čas, aby uběhl Penninskou trasu.

Bývalý držitel rekordu Winewrights Steve Birkinshaw se v neděli připojil k Baloncimu na část trati. Jeho výzvu podporuje i česká spoluhráčka Margotta Becky Marvanova.

Český běžec před odjezdem řekl: „Plánování zimy v Anglii vypadá jako předpovídání výsledku loterie, fotbalových zápasů Arsenalu nebo příjezdu českého vlaku.

„Posledních 24 hodin bylo jako sen. Méně než míle (nebo míle) do cíle jsem obdržel mnoho zpráv a nabídek podpory! I druhý díl by byl s takovou podporou jednodušší, že?

„Co by se mohlo pokazit? No nic a všechno, ale to je prostě součást hry. Je to tak fascinující, vítězství se nedává.“

V době psaní tohoto článku Balonci kulminoval ve 23 vinařstvích a mířil přes hřeben jihozápadně od Buttermilk.

Ať jeho pokrok pokračuje Následuj mě.