Nikdy není pozdě na cvičení, které zlepší zdraví vašeho mozku

To je zjištění nové studie, která zjistila, že dříve neaktivní lidé ve věku 70 až 80 let, kteří začali cvičit, včetně těch, kteří již zažili určitý pokles kognitivních funkcí, vykazovali po cvičení zlepšené funkce mozku.

„Cvičení se zdá být klíčové“ pro zachování a dokonce zlepšení naší schopnosti myslet, jak stárneme, řekl J. Carson Smith, profesor kineziologie na University of Maryland v College Park, který studii vedl.

Jak mnozí ze špatných zkušeností víme, Mentální obratnost často s přibývajícím věkem pokulhává Začíná ve středním věku a odtud se zrychluje. Máme stále větší potíže pamatovat si jména, kde jsme zaparkovali auto nebo jestli jsme si dali vitamín dnes ráno nebo jestli to bylo včera?

Vědci přirozeně přemýšleli, zda bychom mohli zpomalit nebo zvrátit tento pokles mozkových funkcí. Abychom prozkoumali tuto naléhavou otázku, Smith a kolegové Přijměte 33 dobrovolníků v 70. a 80. letech a měla to asi polovina Mírná kognitivní porucha Ztráta schopnosti myšlení často předchází Alzheimerově chorobě.

O to zajímavější je, že se změnil mozek cvičenců. Před studií prokázaly mozkové skeny starších dobrovolníků většinou slabé nebo rozptýlené spojení mezi hlavními mozkovými sítěmi a uvnitř nich.

Co se můžeme naučit od myších mozků

Ale tyto neurony nejsou užitečné, pokud nepřežijí a nezačlení se do širších sítí mozku. Ve studii, která byla Publikováno v květnu v eNeuro Poté vědci nechali jednu skupinu mladých myší běžet, zatímco druhá zůstala nehybná, pak vstříkli do mozku všech zvířat bezpečný, upravený virus, který infikoval novorozené neurony a označený fosforovým barvivem z medúz.

Poté běžci šest měsíců běželi a pozorovatelé seděli, načež vědci přidali do mozků myší jinou látku, navrženou tak, aby zářící buňky – ty, které se vytvořily, když byla zvířata mladá a začala běhat nebo ne – svítila a dělala. jejich cesta do jejich drátů, vinutí dendritů, které spojují neurony mezi sebou a se vzdálenějšími částmi mozku.

Zjistili, že cvičící krysy neprodukovaly více neuronů, když se daly do běhu, než zvířata se sedavým zaměstnáním, ale nyní, když se krysy blíží důchodovému věku (ve smyslu hlodavců), jsou tytéž buňky propojeny složitějším a rozsáhlejším způsobem. jejich mozkové sítě, zvířata.

Co to znamená pro mladší mozky?

Co tento výzkum znamená pro nás ostatní, kteří možná ještě nejsou staří nebo myši?

„Myslím, že by to mělo být povzbuzující,“ řekl Smith, zejména pro lidi, kteří se mohou obávat, že se jejich mozek začíná zpomalovat. V jeho studii dokonce i kdysi sedaví senioři s příznaky znepokojivého kognitivního úpadku zlepšili svá mozková spojení a myšlení pouhými několika hodinami chůze týdně.

„Vzhledem ke stavu vědy je pravděpodobně dobrý nápad věnovat se fyzické aktivitě v mládí a pokračovat ve středním věku až do vyššího věku,“ řekl Russell Swerdlow, profesor neurověd a ředitel University of Kansas pro Alzheimerovu chorobu. . Centrum pro výzkum nemocí, který nebyl zapojen do nových studií.