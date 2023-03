Prezident New England Patriots Josh Craft při oznámení diagnózy rakoviny prostaty naléhal na včasnou detekci

Tradice čistého vítězství New England Patriots vedla k několika šampionátům Super Bowl. Nyní se pro člena rodiny Kraftových stává nejdůležitější výhra mimo fotbalové hřiště, protože tentokrát je soupeřem Rak. Doug Meehan z NewsCenter 5 se posadil s Joshem Kraftem a otevřeně si promluvil o své diagnóze.“ Jako prezident nadace New England Patriots Foundation Kraft řekl, že Kraft zajistil, aby se značka jeho rodinného týmu zapojila do mnoha důležitých komunitních snah a nyní je to soukromá boj s rakovinou prostaty postavil Kraft do popředí velmi veřejně, na podzim roku 2018, ve věku 51 let, mu byla poprvé diagnostikována rakovina prostaty. Jeho každoroční rutinní krevní test začal ukazovat zvýšenou hladinu PSA, což vedlo k biopsii a poté telefonát od jeho lékaře, který mu řekl, že má rakovinu.“ Od „To je dobře“ po „Asi bych to měl brát trochu vážněji, než jsem to udělal,“ řekl Kraft. lékař a rodina, Kraft se rozhodli chirurgicky odstranit prostatu. „Jak těžké bylo rozhodnout se pro operaci?“ zeptal se Meehan: „Ne tak těžké,“ řekl Kraft. Rozhodnutí mohlo být snadné, ale co co se stalo potom, bylo o něco obtížnější. Rok po operaci začaly Kraftovy hladiny PSA znovu stoupat, a to znamenalo další léčbu, včetně 35 dnů ozařování a šesti měsíců hormonální terapie.“ Co víc ll Pro vás děsivé chvíle? Prošel jsi tím?“ Meehan se zeptal: „Ach, myslím, že když se PSA vrátil, ano,“ řekl Kraft. „Rakovina prostaty je bohužel velmi rozšířená,“ řekl Dr. Atish Chaudhry, lékařský onkolog z Dana. -Farber Cancer Institute. Kromě rakoviny kůže je rakovina prostaty nejběžnějším typem rakoviny u mužů. S 288 000 novými diagnózami jen v tomto roce se u 1 z 8 mužů vyvine rakovina prostaty v průběhu jejich života.“ Počet mužů kteří skutečně žijí s rakovinou prostaty, řekl Chaudhary, je extrémně léčitelná. Vidí však alarmující trend, protože počet případů pokročilé rakoviny prostaty, kdy se rakovina rozšířila mimo prostatu, se od roku 2011 zdvojnásobil. „Přicházejí muži, nikdy neměli žádné testy PSA, a když dostanou svůj první test nebo když mají příznaky, jejich PSA je neuvěřitelně vysoké a mají rakovinu v příliš mnoha částech těla,“ řekl Chaudhary. přesně proto se Kraft ozval a podělil se o svůj příběh. Věří, stejně jako jeho lékaři, že včasné odhalení a léčba mu zachránily život. Kraftův vzkaz mužům je podobný Patriotovu „dělej svou práci“ – tím posláním je zůstat ve střehu a být informován. Pokračujte v digitálním testování. Ujistěte se, že se odhlásíte. Víte, unce prevence stojí za libru léčby, jak se říká,“ řekl Kraft. Až dosud jsou jeho testy PSA neustále na nule, což v podstatě znamená, že rakovina zmizela. Testovat každé tři měsíce může volat je zpět.každý rok jako součást jeho každoroční fyzické povahy.

Tradice čistého vítězství New England Patriots vedla k několika šampionátům Super Bowl. Nyní se pro člena rodiny Kraftových stává nejdůležitější výhra mimo fotbalové hřiště, protože tentokrát je soupeřem Rak. Doug Meehan z NewsCenter 5 se posadil s Joshem Kraftem, aby si upřímně promluvil o své diagnóze. „Nejlepší na sportovních týmech je to, že jsou součástí komunity. A není to jen výhra na hřišti, důležitá je i výhra mimo hřiště,“ řekl Kraft. jako vedoucí Nadace New England PatriotsKraft zajišťuje, aby se týmová značka jeho rodiny zapojila do mnoha důležitých komunitních snah. Soukromá bitva s rakovinou prostaty má nyní Kraft v popředí a ve středu velmi veřejně. Na podzim roku 2018 mu ve věku 51 let poprvé diagnostikovali rakovinu prostaty. Rutinní každoroční krevní test začal ukazovat zvýšenou hladinu PSA, což vedlo k biopsii a poté telefonát od jeho lékaře, který mu řekl, že má rakovinu. „Šlo to z „Ach, to je dobré“ do „Myslím, že to musím brát trochu vážněji, než jsem byl,“ řekl Kraft. Po konzultaci se svým lékařem a rodinou se Kraft rozhodl chirurgicky odstranit prostatu. „Jak těžké je rozhodnout se pro operaci?“ zeptal se Meehan. „Není to tak těžké,“ řekl Kraft. Rozhodnutí bylo možná snadné, ale s tím, co následovalo, bylo mnohem těžší se vyrovnat. Rok po operaci začaly Kraftovy hladiny PSA opět stoupat. To znamená další léčbu, zahrnující 35 dní radioterapie a šest měsíců hormonální terapie. „Jaký byl tvůj nejděsivější okamžik? Máš nějaký?“ zeptal se Meehan. „Ach, myslím, že až se PSA vrátí, ano,“ řekl Kraft. Dr. Atish Chowdhury, lékařský onkolog Dana Farber Cancer Institute. READ CDC říká, že lidé, kteří jsou plně očkováni, mohou přeskočit karanténu na virus Covid Kromě rakoviny kůže je podle něj rakovina prostaty nejčastějším typem rakoviny u mužů. S 288 000 novými diagnózami jen v tomto roce se téměř u 1 z 8 mužů vyvine v průběhu života rakovina prostaty. „Počet mužů žijících s rakovinou prostaty ve Spojených státech je v milionech,“ řekl Chowdhury. Přestože je léčitelná, Chaudhary řekl, že vidí alarmující trend. Počet případů pokročilého karcinomu prostaty, kdy se rakovina rozšířila mimo prostatu, se od roku 2011 zdvojnásobil. „Přicházejí muži, nikdy neměli žádné testy PSA, a když dostanou první test nebo se u nich projeví příznaky, jejich PSA je neuvěřitelně vysoké a mají rakovinu v mnoha částech těla,“ řekl Chaudhary. . To je přesně důvod, proč Kraft nabízí sdílet svůj příběh. Věří, stejně jako jeho lékaři, že včasné odhalení a léčba mu zachránily život. Kraftův vzkaz mužům je podobný mottu Patriot „dělej svou práci“ – posláním je zůstat ve střehu a být informován. „Jen zůstaňte u toho PSA. Pokračujte v digitálním testování. Ujistěte se, že se necháte vyšetřit. Víte, unce prevence je lepší než libra léčby, jak se říká.“ Od této chvíle, řekl Kraft, se jeho PSA neustále testuje na nule, což v podstatě znamená, že rakovina je pryč. Místo toho, aby měl zkoušku každé tři měsíce, může jim každý rok zavolat zpět v rámci své roční fyzické zkoušky.