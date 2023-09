Nad středoatlantickými státy letí ohnivá koule rychlostí 36 000 mil za hodinu

Stovky lidí v neděli večer s úžasem sledovaly, jak se přes střední Atlantik řítí ohnivá koule.

a ohnivá kouleMeteor, který byl výjimečně jasný, se podle NASA poprvé stal viditelným 47 mil nad Forest Hill v Marylandu. Uháněla severozápadně rychlostí 36 000 mph a rozpadla se 22 mil nad Gnatstownem v Pensylvánii.

NASA na svém webu uvedla, že ohnivá koule byla jasná jako čtvrtina Měsíce a pohybovala se 55 mil atmosférou. Pozorování meteoru stránka v pondělí. Studiem jeho oběžné dráhy a trajektorie vědci zjistili, že objekt, který vytvořil meteorit, byl malý fragment asteroidu, který pravděpodobně vznikl v pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

Jaký je rozdíl mezi ohnivou koulí, meteorem a asteroidem?

Fireball, také známý jako poldi, je astronomický termín pro ohnivou kouli jasný meteor Podle NASA je to „dost úžasné na to, aby to bylo vidět na velmi širokou oblast“. Ohnivé koule, které explodují v atmosféře, se obvykle nazývají šipky, i když se tyto pojmy používají zaměnitelně.

Meteority lze podle NASA považovat za vesmírné kameny. Jejich velikost se pohybuje od prachových zrn až po malé asteroidy. Stanou se z nich meteority, když vstoupí do zemské atmosféry (nebo do atmosféry jiné planety) a shoří.

Pokud meteor přežije cestu atmosférou a zasáhne Zemi, je znám jako meteorit.

asteroidy Jsou to malá kamenná tělesa, která se obvykle nacházejí v prstenci mezi drahami Marsu a Jupiteru, který se nazývá pás asteroidů.

Kolik lidí vidělo Fireball?

Více než 400 lidí Podle American Meteorite Society nahlaste, že jste viděli ohnivou kouli. Sledování pocházelo z Connecticutu, Delaware, Marylandu, Severní Karolíny, New Jersey, New Yorku, Pensylvánie, Rhode Islandu, Virginie, Vermontu a Západní Virginie. Ohnivou kouli spatřili i obyvatelé Washingtonu, D.C.

říká organizace Hlásit ohnivé koule Upozorňuje je na „události potenciálně vědeckého zájmu a přispívá k obecné databázi znalostí o meteoritech“.

Co dalšího čeká fanoušky astronomie?

NASA si všímá Venuše Tento měsíc se vrací na ranní oblohu. Může být vidět na východní obloze před východem slunce po celý měsíc. Podle vesmírné agentury se Venuše objeví poněkud vysoko na obloze ze severní polokoule.

Úplněk 28. září, známý jako Harvest Moon, bude letos posledním ze čtyř po sobě jdoucích superměsíců. Objeví se po západu slunce 28. září a svého vrcholu dosáhne 29. září.

Superměsíc se zdá asi o 16 % jasnější než běžný měsíc. Zdá se také větší než průměrný úplněk. podle NASAJe to jako velikostní rozdíl mezi čtvrtinou a niklem. K tomuto jevu dochází, když je oběžná dráha Měsíce v nejbližším bodě k Zemi ve stejnou dobu, kdy je Měsíc v úplňku.

