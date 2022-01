Karen zaútočí na černocha poté, co poprvé sloužil v hotelu Hilton v Rio de Janeiru

Nový rok, to samé jako první Karenz.

V incidentu, který byl natočen na video a sdílen na Twitteru, zaútočila bílá žena na černocha v hotelu Hilton v brazilském Rio de Janeiru. K incidentu údajně došlo poté, co hotelový personál nejprve obsloužil černocha, který dostal přednost, protože je členem Diamond, před běloškou a jejím partnerem, uvádí Daily Dot.

video zachycený Tweet vložit, jehož jméno je King na Twitteru, a Od zveřejnění na Nový rok byla zhlédnuta více než 800 000krát, líbila se jí více než 15 000krát a retweetována více než 5 000krát. King napsal do Hilton Hotels a od pondělí 3. ledna neobdržel po nahlášení incidentu žádnou odpověď.

Černoch, který byl na videu napaden, je Tweet vložit, jehož Jméno je HL na Twitteru Komentáře pod videem tvrdí, že jde o napadeného černocha: „Můžete mi prosím poslat video, abych ho mohl poslat do ústředí Hiltonu, kvůli tomuto bezpečnostnímu selhání pár nechal policii čekat venku, aby se podíval hodiny jsem tu noc nemohl zůstat v hotelu, protože lhali, že jsem je napadl. Díky za záznam.“

a denní bod Obsahuje shrnutí toho, co se stalo ve videu:

Na záběrech je vidět, jak HL stojí vedle recepce oddělené od bílého páru čtyřmi lidmi, kteří vypadají jako hlídači hotelu.

King je slyšet, jak říká s odkazem na bílou ženu: „Nedeeskalovali jste situaci, protože tam stále mluví.“ „Máš rozbít párty.“

Po nějakém křiku a nenápadné hádce se bílá žena oddělila od personálu a zaútočila na HL, obmotala mu ruce kolem hlavy a odtáhla ho od recepce. Bylo vidět, jak se snaží vymanit z jejího sevření, a pak udeřil bělocha pěstí. Bílý muž spadl na zem a zdálo se, že ho vykopli.

Poté se ochranka pokusila bělošku omezit. Mezitím lze Kinga slyšet, jak opakovaně volá, že „vše je na kameře“. Ve videu HL popsal pár jako „opilý“ a „neslušný“.

Úsilí ochranky podmanit si bílou ženu se zdálo být neúspěšné a ona se vrátila do záběru videa a vymanila se ze sevření strážců. Přistoupila ke svému partnerovi, který stále ležel na zemi. Pak popadla tašku a šlapala zpátky k HL, která stále stála u recepce.

Bílá žena se pokusila znovu zaútočit na HL, ale ochranka ji držela dál. Další zaměstnanec odvezl HL. HL zavrtěl hlavou, aniž by cokoli řekl, když odcházel, ale King se divil, proč mohla bílá žena pokračovat v řádění.

„Kde je vaše ochranka?“ Křičel. „Měj to pod kontrolou. Ach můj bože! Tomu nerozumím. To je šílené. Kde je tvoje bezpečnost? Protože tohle je nepřijatelné. To je nepřijatelné.“

Bílá žena se znovu odpoutala od stráží a pokusila se znovu pohnout směrem k HL.

„A ty jsi ji stále nezadržel,“ zvolal král.

Když video skončilo, vypadalo to, že se strážci snažili ženu odtáhnout na chodbu. Po incidentu HL uvedl, že mu nebylo dovoleno zůstat v hotelu tu noc.