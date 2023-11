Meta Quest 3 byl spuštěn teprve minulý měsíc, ale nabídky Černého pátku jsou již zde

Meta Quest 2 (dříve Oculus Quest 2) byl skvělou ukázkou pro spotřebitelskou virtuální realitu, vše úhledně zabalil do náhlavní soupravy za konkurenceschopnou cenu a umístil značku, dříve známou jako Facebook, do mnoha obývacích pokojů po celém světě. .

Můžeš dostat Zdarma 15 USD nová dárková karta Egg s Meta Quest 3 (128 GB)a A Dárková karta 25 $ s Meta Quest 3 (512 GB)A získejte zdarma kopii Asgard’s Wrath 2.

Jak se vám daří takové formativní zařízení pro vznikající médium? Jak se to stává, odpověď je udělat to znovu, ale udělat to lépe. Meta Quest 3 překračuje svého předchůdce velmi reálnými a hmatatelnými způsoby; Rozlišení je dramaticky ostřejší, při spuštění je k dispozici více úložného prostoru než Quest 2, když přišel, a interní procesor Snapdragon je rychlejší.

To vše se spojuje do pohodlných sluchátek, které pomáhají zmírnit efekt „screen door“ jiných sluchátek.

Nedávno jsme recenzovali Meta Quest 3, takže se pravděpodobně ptáte, proč to znovu propagujeme. Černý pátek je tady, přátelé, a přestože jsou nejnovější sluchátka stará jen týdny, dorazily první nabídky.

Newegg nabízí Meta Quest 3 (128 GB) za 499,99 $ MSRPale také má k dispozici nějaké výhody pro ty, kteří jsou připraveni na dobrodružství.

Kromě bezplatné kopie Asgard’s Wrath 2, hry, u které se očekává, že bude „zabijáckou aplikací“ pro Quest 3, až bude příští měsíc spuštěna, získáte také dárkovou kartu Meta Quest v hodnotě 15 $ zaslanou e-mailem, kterou můžete použít. v obchodě na zařízení, abyste mohli zachytit další hry a aplikace.

Ještě lépe, že Kupón vyskočí na 25 $, pokud si vyberete 512GB verzi v hodnotě 649,99 $S šestiměsíčním předplatným Meta Quest+ zdarma získáte také dvě hry zdarma měsíčně.

Meta Quest 3 je dodáván se vším, co potřebujete, včetně samotného headsetu a dvojice nejnovějších ovladačů Meta.

Jeho tajnou superschopností je však to, že jej můžete připojit k výkonnému PC a proměnit jej v náhlavní soupravu PCVR, čímž se vám otevře možnost zahrát si podobné hry, jako je například kritikou uznávaný Half-Life: Alyx.

Je také zpětně kompatibilní, takže všechny vaše stávající hry Meta Quest 2 najdete připravené k použití i na vašem novém headsetu.

Pro více informací o Meta Quest 3 se nezapomeňte podívat na naši úplnou recenzi, kterou jsme zveřejnili minulý týden. Máme také úplný přehled nejlepších VR headsetů.

Hlavní specifikace: Funguje samostatně, ale lze jej použít s počítačem přes USB-C nebo bezdrátově pomocí Air Link. Rozlišení 2064 x 2208 pixelů na oko se zorným polem 110° a obnovovací frekvencí až 120 Hz (beta). Obsahuje dva ovladače.

konsensus: Meta Quest 3 je skvělý headset s rostoucím počtem zážitků pro uživatele všech úrovní VR. Od procházky po boku dinosaurů až po skrývání se ve stínu renesančních Benátek, je tu zážitek z Meta Quest 3 téměř pro každého.

Koupit, pokud: Pokud chcete zažít VR bez konzole nebo PC, nebo hledáte nejlepší způsob, jak hrát Beat Saber.

Nekupujte, pokud: Chcete nejpůsobivější VR headset – Valve Index a HTC Vive Pro zůstávají mezi nejlepšími ve svém oboru, i když za mnohem vyšší cenu.

Alternativní modely: Pokud již vlastníte PlayStation 5, PlayStation VR 2 stojí za pozornost a nabízí působivé exkluzivity jako Horizon: Call of the Mountain. Meta Quest Pro je také možnost, ale je mnohem dražší a je zaměřena na VR profesionály.

