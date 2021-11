Jaké jsou doby načítání hry The King of Fighters 15 v porovnání s PlayStation 5, PS4 Pro a PS4?

No, Chris to určitě není tak docela rychlý úprk

Král bojovníků 15 vstupuje Poslední noc první otevřené beta hry, kterou lze hrát mezi třemi různými konzolemi Sony.

Vzhledem k tomu, že jedním z velkých prodejních míst PlayStation 5 je její neuvěřitelně rychlý SSD, rozhodli jsme se podívat, jak vypadá doba načítání KOF15 na hardwaru nové generace, a porovnat ji s PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro v mnoha ohledech.

Počínaje spouštěním beta verze z domovské obrazovky systému trvalo KOF15 23 sekund, než se dostal na titulní obrazovku na doku PS4, zatímco míchal loga společnosti.

PS4 Pro bylo o něco rychlejší při kreslení za 19 sekund, ale PS5 to v našich testech zkrátilo na přibližně 12 sekund.

Na rozdíl od některých moderních bojových her se zdá, že KOF15 nenechává hráče viset na úvodní obrazovce a dlouho čekat, než se dostanou do hlavní nabídky, bez ohledu na to, kde hrajete.

Po spuštění PS4 trvalo přihlášení a přístup do hlavní nabídky pouze 6 sekund a moje PS4 Pro ve skutečnosti čekalo nejdelší dobu, 12 sekund.

Náš test PS5 trval 4 sekundy, takže se vrátil na vrchol, jak by měl – ale jen stěží.

Načítání do Versus nebo Training trvá přibližně stejně dlouho na vámi zvoleném systému, v rozmezí 23–25 sekund na základním PS4 a 21–23 sekund na PS4 Pro.

PS5 opět zkrátila tentokrát na polovinu z přechodu jeviště a nastavila intra na 11 sekund.

Celkově se časy načítání zdají být na PS5 dvakrát rychlejší než na starších konzolích, ale stále ne tak rychlé, jako kdyby byla bojová hra vyrobena pouze pro novější konzole.

V KOF15 se nezdá nic příliš dlouhého na to, abyste se tam dostali, ačkoliv vstup do skutečného zápasu vypadá, že spuštění PS4 může trvat příliš dlouho – ale zdá se, že pro bojovníky v systému je to průměrné.

To lze trochu zmírnit tím, že do těchto načítacích obrazovek místo čistě černé po shlédnutí postav zahrnete nějaké tipy pro hráče nebo něco podobného – nebo to prostě necháte na obrazovce postavy.

Je důležité mít na paměti, že The King of Fighters 15 je stále ve vývoji a tyto časy se mohou změnit, až příští únor vyjde plná verze.

Zůstaňte naladěni na EventHubs, kde najdete grafické srovnání mezi PS4 a PS5 a také naše kompletní beta zobrazení KOF v nadcházejících dnech.