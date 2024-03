Recenze Fitbit Charge 6

Nákup fitness trackeru je složitější než kdy jindy. S tolika modely, které jsou na trhu k dispozici od oblíbených a důvěryhodných značek, může být obtížné prozkoumat kolekci a najít ten správný. Reviduji technologie a chytré hodinky pro NBC Select a dokonce i já mám problém vědět, které z nich doporučit přátelům a rodině. Zeptejte se mě na návrh a já vám poskytnu seznam otázek. „Jaký máš telefon? Myslíš, že tuhle věc budeš nosit každý den? I na spaní? Chceš z něj posílat SMSky? Běháš hodně venku?“

Naštěstí pro každého, kdo ještě nikdy nevlastnil chytré hodinky, nebo pro lidi, kteří si myslí, že méně je více, mohu z celého srdce doporučit Fitbit Charge 6. Jsou to malé, snadno použitelné hodinky, které stojí méně než většina konkurence. , aniž by došlo ke snížení základních funkcí.

Fitbit Charge 6

Fitbit Charge 6 (159,95 $) jsou malé fitness hodinky, které dokážou sledovat srdeční frekvenci, denní kroky, ušlou vzdálenost, fitness aktivity, spálené kalorie, noční spánek, menstruační zdraví a další wellness metriky. Při spárování se smartphonem také zobrazuje upozornění na SMS, hovory a e-maily. Je menší než většina fitness trackerů na trhu a má vertikální dotykovou obrazovku a vyměnitelný náramek.

Charge 6 je upgradem oproti Fitbit Charge 5 pro rok 2021. Zvenčí jsou oba produkty téměř totožné. Charge 6, vydaný v roce 2023, má nové boční tlačítko na levé straně – jeho stisknutím se dostanete zpět na domovskou obrazovku nebo vám dá možnosti dokončit cvičení, pokud jste cvičili. Má také přesnější snímač srdečního tepu ve srovnání s Charge 5, podle značky.

Další změny jsou vnitřní. Můžete si vybrat ze 41 různých cvičebních režimů (z 20), včetně nových možností, jako je silový trénink a HIIT. Novinkou Charge 6 jsou také ovládací prvky pro Peněženku Google, navigaci v Mapách Google a YouTube Music. Charge 6 lze také připojit přes Bluetooth k některým zařízením domácí posilovny, jako jsou nejnovější modely od Peloton, Concept 2, Tonal a Nordictrack. A více. Po připojení zařízení zobrazí na obrazovce vaši srdeční frekvenci.

Charge 6 vyžaduje k použití účet Google. Pokud již máte účet Fitbit, můžete tato data migrovat na účet Google – a aplikace vás celým procesem provede.

Displej velikosti: 26mm dotykový displej | Hmotnost: 15 gramů (bez popruhu) | Životnost baterie: až 7 dní | Vestavěná GPS: Ano | Sledování spánku: Ano (bez zdřímnutí) | Monitor srdečního tepu: Ano, s EKG | Voděodolný: Ano, až 50 metrů Nejlépe funguje s: Aplikace Fitbit (iPhone nebo Android)

Jak jsem vyzkoušel Fitbit Charge 6

Fitbit Charge 6, který mi značka poslala, jsem nosil poslední tři týdny, stejně jako zapnutý a vypnutý od jeho vydání v roce 2023. Během třítýdenního testování jsem ho sundal pouze kvůli nabíjení to. Obvykle večer po několika dnech použití. Nosím ho při cvičení uvnitř i venku, především posilování a běhání. Při běhu jsem se spoléhal na Charge 6, aby mi ukázal vzdálenost a rychlost. Apple Watch SE jsem také nosil na druhém zápěstí, abych mohl porovnávat data a statistiky mezi zařízeními.

Redaktorka aktualizací NBC Select Millie Goddio také vyzkoušela Charge 6 (Fitbit jí také poslala model k ukázce) po dobu asi tří týdnů a sledovala její trasy a cvičení v tělocvičně. Než vyzkoušela Charge 6, měla na sobě poslední dva roky další zařízení Fitbit, Charge 5, zapnuté a vypnuté.

Naše zkušenosti s Fitbit Charge 6

Charge 6 je jedním z nejlepších fitness trackerů pro začátečníky, každého, kdo chce být aktivnější, a ty, kteří ještě nevlastní chytré hodinky. Je pohodlný, přesný, snadno se používá a nezahltí vás daty.

Co máme rádi

Přátelský design

Charge 6 je na mém zápěstí méně nepohodlný než něco podobného Apple Watch SE (249 $) nebo Garmin Forerunner 165 (249 $). Nikdy mi to nevadí při spánku (jiná nositelná zařízení ano) a nikdy mi nevadí nosit dlouhé rukávy.

Mezi hlavními aplikacemi můžete po jedné přecházet přejetím doleva nebo doprava. S laskavým svolením Harry Rabinowitz

Charge 6 je jedním z mála nositelných zařízení, která Godio nosí často – většina ostatních možností, které jsem vyzkoušel, je na její vkus buď příliš velká, nebo příliš datově hustá. Po třech týdnech nepřetržitého používání nemohu než souhlasit s tím, že rozhraní Charge 6 je jednoduché a méně těžkopádné než jiné data-heavy trackery. Nikdy nezobrazuje na obrazovce příliš mnoho textu najednou – každá aplikace zabírá celou obrazovku, místo aby se snažila rozdělit na části a zobrazit vám co nejvíce textu. Vzhledem k malému 26mm displeji (ve srovnání s většinou 40-46mm chytrých hodinek) jde o chytrou volbu.





Aplikace Fitbit je jednoduchá a čistá. Kliknutím na konkrétní datový bod, jako jsou například kroky, se obvykle otevře tabulka nebo graf s podrobnostmi o počtu kroků. S laskavým svolením Harry Rabinowitz

Snadno použitelná aplikace

Přátelský design se rozšiřuje i na aplikaci Fitbit.

Podle mých zkušeností je Fitbit strukturován spíše jako zdravotní aplikace než cvičební aplikace. Hlavní obrazovka zobrazuje vaše kroky, minuty aktivní zóny, ušlou vzdálenost, spálené kalorie a skóre spánku – a další aplikace, jako je Garmin Connect a Apple Fitness, se více zaměřují na údaje o individuálním tréninku, což může být matoucí pro začátečníky, jako je Godio, kteří grafy s metrikami – např. průměrná síla, kadence a vertikální oscilace – nejsou užitečné.

Životnost baterie

Charge 6 má skvělou výdrž baterie. Než jsem je potřeboval nabít, průměrně jsem je používal pět dní – to je mnohem déle než u chytrých hodinek základní úrovně, jako jsou Apple Watch SE (249 $) a Google Pixel Watch 2 (349 dolarů).

Výdrž baterie se však v režimu stále zapnutého zobrazení snižuje. I když je tato funkce vhodná pro častou kontrolu času, snižuje výdrž baterie asi na jeden den a podle mých zkušeností jsem toto nastavení do značné míry ponechal vypnuté.

Možné nevýhody, které je třeba vzít v úvahu

Nejde to vypnout

Na rozdíl od všech ostatních fitness trackerů, které jsem zkoušel, nemůžete Charge 6 vypnout, což může vybíjet baterii. Po 10 minutách nečinnosti však přejde do „režimu úspory energie“.

Charge 6 (navzdory svému názvu) také není příliš vhodný pro nabíjení. Přiložený nabíjecí kabel USB-A je na kratší straně o délce 20,5 palce ve srovnání s kabely jiných značek a má slabší magnety, které podle mých zkušeností často vypadnou z místa ve srovnání s něčím, jako je nabíjecí puk Apple Watch SE. Je také proprietární, což znamená, že jej nemůžete používat s bezdrátovou nabíječkou.

Některá data k zobrazení vyžadují předplatné Fitbit

Skóre denní připravenosti, profil spánku, podrobnosti o spánku a podrobnosti o zvládání stresu jsou k dispozici pouze v případě, že si předplatíte Fitbit Premium, který stojí 10 $ měsíčně. Je to trochu bolest, ale jsou mezi nimi i konkurenti Apple Watch SE (249 $) a Garmin Forerunner 165 (249 $) Nabízí mnoho podrobností o spánku a přípravě bez dalších poplatků. Lidé, které znám, si svá nositelná zařízení uchovávají alespoň tři roky – 10 dolarů měsíčně se rychle načítá.

Můžete si prohlédnout delší seznam funkcí sledování, které jsou dostupné pouze předplatitelům tady.

Není to nejlepší pro data o živém cvičení

Velikost obrazovky je velký rozdíl, pokud jde o zobrazení dat během tréninku. S laskavým svolením Harry Rabinowitz

Přístupný design a malá obrazovka Charge 6 nejsou vhodné pro lidi, kteří chtějí vidět spoustu statistik. během Vyzkoušejte je.

Během provozu mi Apple Watch SE mohou na první pohled zobrazit pět přizpůsobitelných datových polí. Nastavil jsem si svůj, aby mi ukazoval délku tréninku, tepovou frekvenci, mílové tempo, průměrné tempo ujetých kilometrů a ujetou vzdálenost.

Na druhou stranu Charge 6 mi ukazuje pouze aktuální čas, délku tréninku a jednu klíčovou metriku uprostřed. Klepnutím na obrazovku můžete procházet různými metrikami v hlavním centrálním bodě, ale nechci si při běhu neustále klepat na zápěstí – raději bych vše věděl na první pohled.

Nemyslím si, že by to Fitbit měl měnit – obrazovka je příliš malá na zobrazení velkého množství dat najednou. To je jen další příklad toho, proč je Charge 6 lepší pro začátečníky než datové ďábly, jako jsem já.

Pro který Fitbit Charge 6 je nejlepší?

Díky přístupnému designu a malé obrazovce se Charge 6 perfektně hodí pro lidi, kteří se chtějí oblékat štíhle a ležérně. Jeho jednoduché rozhraní je volbou pro začátečníky, ale každého, kdo plánuje svůj další poločasMaratón Možná byste na tom byli lépe s většími chytrými hodinkami.

Proč věřit NBC Select?

Harry Rabinowitz je korespondent NBC Select, který se zabývá technologií a fitness, včetně průvodců fitness trackery, běžeckými botami a cvičebními sluchátky.

Millie Goddio je editorkou aktualizací v NBC Select a pokrývá širokou škálu témat souvisejících s péčí o pleť, wellness a péčí o domácí mazlíčky, včetně průvodců ošetřením jizev, značek krmiva pro psy a opalovacích krémů pro citlivou pokožku.

Rabinowitz a Godio vyzkoušeli Fitbit Charge 6 tři týdny poté, co jim značka oběma poslala model k vyzkoušení. Rabinowitz sledoval své cvičení, spánek a denní metriky a porovnával je s jinými nositelnými zařízeními s podobnou cenou.

