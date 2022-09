Mega únik ‚GTA 6‘ zaplavuje internet herními screenshoty a screenshoty

V tom, co by mohlo být jedním z největších hry Shells of All Time, Next Rockstar Games GTA 6 Utrpělo velké úniky, odhalující záběry z raného vydání a spoustu nejednotné hry. I když se zdá, že tento nový únik potvrzuje některé dříve zvěstované prvky, také zmírňuje všechna překvapení, která vývojáři pro hráče připravili. Grand Theft Auto 6 Patří mezi nejoblíbenější a nejdiskutovanější Videohry Na planetě, se spekulacemi o zápletce, postavách a datu vydání dávno předtím, než vůbec existovala potvrzeno.

rockové hry O celém projektu byl velmi tajný a až donedávna jsme o hře nevěděli a neviděli téměř nic, ale to se nyní zcela změnilo, a to vše díky více než 90 videím a screenshotům, které se objevily na Fóra GTA. Nedávno uživatel jménem „teapotuberhacker“ nahrál obrovské množství souborů GTA 6 Snímky obrazovky fóra, o kterých tvrdili, že byly z testu sestavení Grand Theft Auto 6, běží s „GTA 5 A 6 Zdrojový kód a aktiva“.

Uniklé screenshoty a video screenshoty již ovládly YouTube, Twitter, Reddit a další fóra sociálních sítí a jsou v souladu s některými předchozími informacemi z minulosti. GTA 6 Úniky, jako je hra obsahující více hratelných postav, Včetně hlavního hrdinyA místo, které vypadá jako Miami Podsvětí. Bloomberg Reportér Jason Schreyer potvrdil pravost uniklých klipů a fotografií. říciNebylo moc pochyb, ale potvrdil jsem si se zdroji Rockstar, že tento víkend byl obrovský Grand Theft Auto VI Opravdu skutečný únik. Záběry jsou samozřejmě rané a neúplné. Toto je jeden z největších úniků v historii videoher a noční můra pro Rockstar Games.“

Ačkoli několik zdrojů tvrdilo, že videa byla skutečná, internet byl v otázce pravosti klipů rozdělený. Jen o několik dní později však přišlo skutečné potvrzení, když Rockstar Games oficiálně odešli na Twitter, aby se podělili o své zklamání z odhalení.

„Nedávno jsme zaznamenali průnik do sítě, při kterém neoprávněná třetí strana nezákonně přistupovala k důvěrným informacím z našich systémů a stahovala je z našich systémů, včetně raného vývoje velká automobilová krádež,“ Rockstar Games potvrdili na Twitteru. „V tuto chvíli nepředpokládáme žádné narušení našich služeb živých her a žádný dlouhodobý dopad na vývoj našich probíhajících projektů.“

„Jsme velmi zklamaní, že se s vámi všemi můžeme podělit o jakékoli podrobnosti o naší nadcházející hře tímto způsobem. Trénovali jsme další den.“ velká automobilová krádež Hra bude pokračovat podle plánu a my zůstaneme více než kdy předtím odhodláni poskytovat vám, našim hráčům, zážitek, který skutečně předčí vaše očekávání, brzy budeme všechny znovu aktualizovat a samozřejmě vás dostaneme přímo do této další hry, až jsi připravený. Chceme poděkovat všem za jejich trvalou podporu v této situaci.“

v jednom z Uniklá videa, můžeme vidět ženskou hratelnou postavu jménem Lucia, jak vyrabuje restauraci a vezme NPC jako zajatce. Vzhledem k tomu, že snímky obrazovky pocházejí z raného sestavení hry, můžete vidět velké množství zástupných textů, jako je „Čas do odeslání policistů“ a textů dialogů jako „Jason: GENERIC_CURSE_TO_SELF“. V dalším videu vidíme hratelnou postavu ve vlaku „Vice City Metro“, která podle všeho kontroluje informace, že hra se bude odehrávat ve fiktivní prezentaci Miami. Existuje další klip zobrazující soubor Bazénová konverzace Kde slyšíme dialogy jako: „Ach jo, je mrtvý, že? Jako by existovala země jménem Finsko.“ Další klipy také odhalují hraní se střelnými zbraněmi spolu s útěky před zástupkyní městské policie.

Take-Two Interactive začal odesílat žádosti o odstranění několika souborů GT 6 Videa nahraná na YouTube, přičemž u mnoha videí je nyní napsáno: „Toto video již není dostupné kvůli nároku na autorská práva ze strany Take-Two Interactive.“ Na internetu jich však stále pár je.

Je jasné, že všechna uniklá videa a obrázky jsou z alfa sestavení hry a zdá se, že jde o neúplný vývoj, který vývojáři použili k testování některých aspektů hry. I když nemáme žádnou představu ani potvrzení o stáří těchto záběrů nebo o tom, jak pokročilý Rockstar je, GTA 6 Je to ještě daleko a pravděpodobně nevyjde dříve než koncem roku 2024 nebo začátkem roku 2025. Nově uniklá videa a screenshoty však potvrzují množství informací kolem lokace a postav hry.

