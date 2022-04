Rocket League dostává režim Battle Royale

karcinogeneze Popisuje evoluční proces, kterým se korýši nakonec a nevyhnutelně vyvinou v kraba. Tento proces je královskou bitvou Stát se nebo nastat ve videohrách. raketová ligahra s jednoduchou a elegantní premisou „co kdyby fotbal socauta,Se svým novým herním režimem projde battle royale-ification Knokaut bash.

Počínaje 27. dubnem vloží Knockout Bash osm hráčů do hry zdarma pro všechny, aby byli posledním autem, které bude řídit. Knockout Bash předvede charakteristické znaky typického stylu battle royale: permanentní deathmatch (v tomto případě místo nekonečného znovuobjevování hráči dostanou tři KO před koncem hry) a nadbytečnou nebezpečnou zónu se stále se zmenšujícím bojištěm.

raketová liga Přidá nové akce a vylepší stávající schopnosti, aby se zvýšil pocit ničení v Knockout Bash. Hráči budou moci chytit soupeře a uvrhnout je do nebezpečí. Dvojité skoky se nyní stanou trojitými skoky a vystřelí vyšší hráče, útočící auta odtlačí hráče dále, dobře načasovaný blok tyto útoky odrazí a hráči budou moci čtyřikrát uhnout ve vzduchu, než bude schopnost resetována. Pokud hráč opustí ring, bude mít několik sekund na to, aby se vrátil do bezpečné zóny, než dostane KO.

Knockout Bash začíná 27. dubna a potrvá do 10. května. Šance může být vždy ve vašem karburátoru.