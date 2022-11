Herec, aktivista a přeživší rakovina Danny Trejo je v Lubbocku!

Z názvu tohoto článku je jasné, že herec, aktivista, restauratér, pacient po rakovině a ** zlý chlapík Danny Trejo je v Lubbocku. Překvapilo mě, když jsem viděl Dannyho Treja v Lubbocku, protože musí být v LA, CA právě teď a pracuje na filmu nebo pracuje na svém domě. Restaurace Trejos Taco. Trejo byl spatřen Restaurace Montelongo V Lubbocku si vychutnává nějaké jídlo s ostatními lidmi a zjevně si užívá v této místní restauraci.

Velkou otázkou na mysli každého je: „Proč je Danny Trejo v Lubbocku?“ Existuje mnoho možností, jako by mohl obsadit postavu do nové filmové role, možná se rozhodl získat nějaké nové nápady od Montelonga o tom, co podávat v jeho restauraci, nebo možná je jen tady, aby navštívil Texas Tech. No, pokud myslíte na Texas Tech, máte pravdu! Danny Trejo je zde, aby promluvil na výročním udílení cen Texas Tech Celebrations of Diversity Awards, které se koná dnes večer, 17. listopadu. Každoroční banket oceňuje lidi v komunitách Lubbock a Texas Tech, kteří prokazují všestrannou dokonalost a zároveň získávají peníze na stipendia. Na banketu bude Danny Trejo mluvit o své kariéře v zábavním průmyslu spolu se svým životem a o tom, jak se ve svém životě dostal do bodu, ve kterém je dnes.

Trejo je vnímán jako milý nebo strašidelný chlapík s výraznou tváří, který od nikoho netrhá rty, ale Trejo musel snášet těžké časy, než si mohl naplno užívat svůj život. Trejo prodával a prodával drogy ve věku osmi let a prošel kalifornským systémem zadržování mladistvých. Danny Trejo je dobře známý tím, že šel do vězení a po propuštění si náhodou udělal jméno v Hollywoodu.

V roce 2010 Danny Trejo bojoval s rakovinou a jako celý svůj život bojoval, aby tuto bitvu vyhrál a dostal se na vrchol. Trejo také otevřel svou vlastní restauraci Trejos Tacos v Los Angeles v Kalifornii, kde někteří z mých dobrých přátel řekli, že prodávají nejlepší tacos v celé Kalifornii. Trejo je aktivní v programech zaměřených na pomoc lidem se závislostí na drogách a alkoholu stejně jako on a Trejo je samozřejmě ochránce zvířat, který zachránil pět psů. Vstupenky na banket jsou aktuálně vyprodány.

