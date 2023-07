Russell Crowe vesele chrlí nelítostné otázky ohledně Gladiator 2

„Měli by mi zaplatit za množství otázek, které dostanou ohledně toho zatraceného filmu, ve kterém jsem se ani nedostal,“ Údajně řekl Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v Česká republika . „Nevím nic o hercích, nevím nic o zápletce.“

V původním filmu hrál Crowe římského generála nuceného do otroctví, který se snaží pomstít zlému císaři. Jeho výkon v Epic z roku 2000 Získal Oscara za nejlepšího herce .

Na otázku soboty, zda si zopakovat svou roli, Crowe odpověděl: „V tomto světě jsem mrtvý, šest stop pod ní. A to je kdo.“ I když si odseděl Gladiator 2, dodal, že „nemohl si myslet, že tento film je něco méně než naprosto úžasného.“

„Bude to hodně legrace,“ řekl Řekl to v The Ryan Tubridy Show.