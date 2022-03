Jsem nepřátelský k romantickým představám o boji za Ukrajinu

Facebook Cvrlikání reddit e-mailem kabel

Ministr zahraničí Jan Lipavský nepodporuje, aby se do bojů na Ukrajině zapojili čeští dobrovolníci. V rozhovoru pro agenturu Novinky.cz ministr hovořil také o dopadu sankcí proti Rusku, vyřazení země ze systému SWIFT a připravenosti ČR na případné omezení dodávek plynu z Ruska.

Lipavskij podle něj reagoval například na otázku, zda měly dopad současné sankce proti Rusku. Největší ruské společnosti zabývající se platbami za energie se systému SWIFT neúčastní.

Balíček sankcí, který byl přijat, je velmi obtížný. Všichni vidíme, co dělaly akcie ruské Sberbank a jak padal ruský rubl. Vše je velmi čerstvé. Reakce ruské ekonomiky je jen pozvolná. Ministři zahraničí EU budou znovu mluvit o Ukrajině. Uvidíme, jak se situace vyvine,“ řekl.

Lipavskij zdůraznil, že Rusko nebylo schopno od začátku krize prodat Evropě ani barel ropy, protože různé finanční instituce nechtějí zajistit související bankovní transakce. Ruská federace tak podle něj pociťuje ekonomickou blokádu jinými prostředky, než je vyloučení konkrétních subjektů z obchodního systému SWIFT.

„Musíme vidět, jak sankce fungují, jaký budou jejich dopad, a počkat, jestli si Ruská federace uvědomí, co se děje, a zda nepřejdeme k politickému řešení,“ řekl.

Současné sankce mohou podle Lipavského strategicky přispět ke změně situace na bojišti. Situaci může změnit i podpora, kterou Ukrajina dostává od mnoha zemí.

Ministr také reagoval, zda souhlasí s tím, aby čeští dobrovolníci měli možnost bojovat na Ukrajině. Zdůraznil, že to povoluje pouze prezidentská autorita. Angažovat profesionální českou armádu na Ukrajině se prý nyní neplánuje.

Musíme si uvědomit, že vstup do ozbrojených sil vyžaduje spoustu povinností. Pokud někdo není plně kvalifikovaný voják, tak je to romantičtější představa než skutečná pomoc Ukrajině. V tomto ohledu se domníváme, že by se takové osoby měly snažit poskytovat pomoc dobrovolně nebo v nějaké neziskové organizaci.

Lebavskij se také vyjádřil k závislosti Česka a potažmo celé Evropy na dodávkách ruského plynu.

Ministr prohlásil, že „mít různé zdroje za cenu toho, že některé budou po určitou dobu méně nákladově efektivní, se pro nás ukazuje jako kritické a strategické, abychom přežili v době krize“.

Vláda nyní podle Lipavského pracuje na zjištění dopadů případného nedostatku ruských zdrojů. Konkrétní důsledky je ale podle něj kvůli nejistému vývoji situace těžké předvídat, lidé by ale neměli panikařit.

Jsem pro diskusi o energetice pokud možno na evropské úrovni. Dnes víme, že můžeme do Evropy zavést plyn ve formě LNG. Lze hledat alternativní zdroje, například pro dodávky uhlí.“

Lipavský odpovídal na otázky o možnosti vstupu balkánských zemí do Evropské unie, o kterých se diskutovalo po možnosti vstupu Ukrajiny do unie.

Země západního Balkánu si zaslouží evropskou perspektivu. Zde je také nutné vyřešit některé potenciální konflikty a třenice. Myslím si však, že je čas, aby Evropa učinila jasnější krok směrem k zemím s evropskými aspiracemi.