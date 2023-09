Vývojáři Payday 3 klamou hráče klasickým Rickrollovým žertem

Vývojáři Payday 3 trollují hráče klasickými Rickrollovými žertíky ve hře, díky nimž se hráči dobře zasmějí uprostřed obtížného startu.

Payday 3 oficiálně spuštěn 21. září a hráči, kteří mají to štěstí, že se do hry dostanou a zahrají si ji, již objevují skrytá překvapení. Jedním z vtipných přírůstků do série Payday je to, co se stane, když hráči naskenují jeden z mnoha QR kódů roztroušených po místech loupeže ve hře.

Například zamčené dveře v Dirty Ice Heist označené „VIP Showroom“ mají naskenovatelný QR kód napravo od dveří. Kód není jen tak skrytý; Je snadno viditelný a ukázal se natolik atraktivní, že někteří hráči popadnou své telefony a naskenují kód.

Ale hráčům, kteří pravděpodobně očekávají, že se dostanou k zamčeným dveřím, je na YouTube prezentována píseň Ricka Astleyho „Never Gonna Give You Up“, což je považováno za klasický Rickrollův žert.

Hráči zůstali ohromeni, když klipy Rickrollova QR kódu začaly kolovat po sociálních sítích. Většině hráčů to připadá legrační, s některými komentář„Tohle vyrovnává všechny problémy.“ Další poznámka„Když mají vývojáři spoustu času před termínem spuštění,“ odkazuje na obtížné spuštění hry.

Vydání Payday 3 bylo poznamenáno přívalem negativních recenzí v reakci na velké problémy se servery, problémy s dohazováním a kontroverzní požadavky pouze na online. Fanoušci série si v minulosti mohli užívat offline režimy, jako například ve hře Payday 2, ale nové kontroverzní požadavky znamenají, že se hráči musí zaregistrovat, přihlásit a zůstat online, i když hrají sólo.

Není překvapením, že přechod na hraní pouze online spolu s výpadky serveru vedl k široké kritice a hra získala na Steamu hodnocení „Většinou negativní“ po více než 27 000 recenzích.

Navzdory problematickým problémům se serverem a celkovému stavu hry „napůl dokončeno“, tyto veselé QR kódy po náročném týdnu přinášejí komunitě radost.