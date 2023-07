Papež schvaluje biskupa v Šanghaji, zatímco Vatikán kárá Čínu za nedostatek konzultací

Vatikán (Reuters) – Papež František schválil vytvoření nového biskupa pro Šanghaj, protože Vatikán kritizoval Čínu za to, že ho tam přestěhovala bez konzultace v rozporu s bilaterálními dohodami.

V sobotním prohlášení Vatikánu se uvádí, že papež jmenoval arcibiskupa Josepha Shenbina do čela uprázdněné arcidiecéze Šanghaj.

Kardinál Pietro Parolin, vatikánský ministr zahraničí, řekl v odděleně vydaném rozhovoru, že nebyl konzultován, když byl Xin přeložen do Šanghaje z diecéze Hemen v provincii Jiangsu.

Parolin uvedl, že jednostranný krok je v rozporu s „duchem dialogu a spolupráce“, který je zakotven v historické dohodě z roku 2018 o jmenování biskupů.

Katoličtí konzervativci kritizovali tajnou dohodu jako výprodej komunistické Číně, ale Vatikán ji hájil jako nedokonalý způsob dialogu s úřady ve prospěch čínských katolíků.

Parolin v rozhovoru pro interní vatikánská média řekl, že papež se rozhodl schválit Chena „pro větší dobro“ šanghajské diecéze a protože Chen byl „váženým knězem“.

Parolin svým čínským protějškům připomněl, že dohoda, která byla od svého prvního podpisu dvakrát obnovena, „se týká základního principu jednomyslnosti při rozhodování o biskupech“.

Spor v Šanghaji je poslední mezi Vatikánem a Čínou o přeložení biskupa.

V listopadu Vatikán obvinil čínské úřady z porušení charty z roku 2018 tím, že jmenovaly biskupa do diecéze, kterou Svatý stolec neuznal.

Dohoda byla pokusem zmírnit dlouhotrvající rozdělení napříč pevninskou Čínou mezi podzemní stádo loajální papeži a oficiální, státem podporovanou církev. Poprvé od 50. let 20. století obě strany uznaly papeže jako nejvyššího vůdce katolické církve.

Chen (53) je předsedou Biskupské konference Číny, která je podle jeho názoru ovládána Komunistickou stranou Číny. Byl instalován v Šanghaji v dubnu bez svolení Vatikánu.

Čínská biskupská konference nebyla Vatikánem formálně uznána a Parolin ve svém sobotním rozhovoru řekl, že Svatý stolec chce vytvořit Čínskou katolickou biskupskou konferenci se zákony podobnými těm v jiných zemích.

Řekl, že tyto sochy by měly zahrnovat pravidelné kontakty mezi čínskými biskupy a papežem.

Papež má příští měsíc odcestovat do Mongolska, které bylo do roku 1921 součástí Číny a má dobré vztahy s Pekingem. Diplomaté tvrdí, že země, která nemá více než 1300 katolíků, by mohla být prostředníkem s Čínou.

(Zprávy Philip Pullella).

