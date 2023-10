Nejlepší nasazená Sabalenka poráží Sakkariovou, když začíná finále WTA

Světová jednička Aryna Sabalenková porazila ve svém úvodním zápase skupinové fáze na finále WTA v mexickém Cancúnu Řekyni Marii Sakkariovou 6:0, 6:1.

První nasazená Aryna Sabalenková se dnes v neděli přiblížila k ukořistění nejvyšší příčky světového žebříčku do konce roku, když v úvodním zápase skupinové fáze finálového turnaje ženského tenisu porazila Řekyni Marii Sakkariovou. sezóna.

Pětadvacetiletá Běloruska, která letos vyhrála Australian Open, vypálila šest es a 17 vítězných bodů, přičemž si zachránila všech pět brejkbolů, kterým čelila, když ve finále sezóny v Cancúnu porazila Sakkari 6:0 6:1. Mexiko.

Sakkari si v předposledním zápase zachránil tři mečboly, aby si podržel podání, ale po 74 minutách spadl.

„Nebylo to jednoduché, jak ukázal výsledek,“ řekl Sabalenka. Dodal: „Jen se snažím zůstat soustředěný a snažil jsem se v tomto zápase ovládat a udělat vše, co je v mých silách, abych vyhrál.“

Američanka Jessica Pegulaová porazila Kazachstánku Elenu Rybakinu 7-5, 6-2 za 83 minut v dalším dvouhře ve skupinové fázi venkovní konfrontace o 9 milionů dolarů.

Dvě skupiny po čtyřech hráčích se až do pátku utkají v zápasech mezi sebou, přičemž první dva z každé skupiny postoupí v sobotu do semifinále. Finále bude příští neděli.

Sabalenková se snaží porazit druhého nasazeného Igu Swiateka, šampiona French Open z Polska, a získat tak na konci roku titul, který loni vyhrál Swiatek, vítěz čtyř grandslamových titulů.

Sabalenka se může na konci roku dostat na první místo s výhrou 2:1 ve skupinové fázi a dostat se do finále bez ohledu na to, co udělá Swiatek.

Vítězství Sabalenky zajišťuje, že Swiatek získá titul a na konci roku bude mít šanci na nejvyšší příčku.

Sabalenková skončila minulý měsíc na US Open druhá a dostala se do semifinále Wimbledonu a French Open. Tituly na okruhu WTA vyhrála i letos v Madridu a Adelaide.

Sabalenková se po zářijovém finále US Open stala světovou jedničkou a ukončila Swiatekovu 75týdenní dominanci žebříčku po svém debutu na prvním místě v dubnu 2022.

„Je dobré dosáhnout jednoho ze svých cílů, ale stále musíte tvrdě pracovat a vydat ze sebe maximum,“ řekl Sabalenka. „Když se dostanete na číslo jedna, máte pocit, že máte na zádech tento obrovský cíl.“

Pondělní úvodní zápasy ve druhé skupině sehrají Swiatek proti wimbledonské šampionce Marketě Vondroušové z Česka a devatenáctileté Američance Coco Gauffové, šampionce US Open, proti Tunisanovi Ons Jabeur.

