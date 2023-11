MČR Gaming Festival na BVV představí herní vybavení, hřiště a eSport turnaje – Brněnský deník

Z důvodu zvyšující se návštěvnosti se MČR stěhuje do pavilonu P, největšího a nejmodernějšího prostoru brněnského výstaviště. kredit: Hřiště.

Brno 9. listopadu (BD) – MČR, největší česko-slovenský festival her, se uskuteční od 24. do 26. listopadu v pavilonu P brněnského výstaviště BVV. Desítky vystavovatelů představí více než 100 herních konzolí a nebude chybět mnoho eSport turnajů v populárních herních titulech. Vystoupí rapper Maniak a Marpo společně se skupinou TroubleGang a akce se zúčastní i známé osobnosti české herní scény. Doprovodný program zajistí zábavu pro celou rodinu.

MČR, to patří k životu! Festival se v Brně bude konat již podeváté. Kvůli zvyšující se návštěvnosti však poprvé obsadí pavilon P, největší a nejmodernější prostor brněnského výstaviště.

„Letos chystáme zábavu pro všechny,“ řekl Lukács Pliskot, generální ředitel PLAYzone Agency, která MČR pořádá. „Ať už jste hardcore hráč, příležitostný hráč nebo se jen rádi díváte, ať už preferujete nadupanou herní sestavu nebo si občas zahrajete na svém mobilním telefonu, na MČR najdete spoustu zábavných programů určených speciálně pro vás. let se festival stal otevřeným pro širokou veřejnost, Dnes se to stalo všem.

Čtyři nejlepší týmy na turnaji Tipsport MČR se utkají o 1 milion Kč v novém esportovém titulu Counter-Strike 2. Týmy mají šanci vyhrát Tipsport Grand Slam, kde mohou vyhrát 3 miliony Kč. Letošní finále Tipsport MČR CS opět zahájí speciální Halftime show v čele s rappery Marpom a Maniakem. Po závěrečné korunovaci nových českých mistrů se vrátí ke koncertnímu vystoupení během speciálního koncertu MČR.

Festivalová obří herní zóna nabízí více než 100 špičkových herních zařízení – od mobilních telefonů přes počítače, konzole až po virtuální realitu. Nejlepší čeští a slovenští e-Fotbalisté zde zahájí sezónu před publikem v rámci MČR FC Championship. Soutěže se budou konat také v Brawl Stars a League of Legends: Wild Rift. Každý den se také bude losovat o hodnotné ceny.

Na MČR mohou návštěvníci potkat i špičkové youtubery a streamery, mezi které patří Herdyn, MenT a Xnapy. Cosplayeři také předvedou své fantasy kostýmy.

