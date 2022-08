Kinks bude sloužit Muswell Hillbillies a všem na show-Biz – Všichni hrají v luxusním 6LP boxu prostřednictvím BMG 9. září

Celuloidní hrdinové nikdy neumírají a The Kinks také ne. Pro zajímavost: Kinks . bude spuštěn Muswell Hillbillies / Everybody’s In Show-Biz – Everybody’s A Star V luxusní krabicové sestavě, která kombinuje luxusní reedice LP dvou klasických alb Kinks z počátku 70. let a také zcela nový remix LP Ray Davies 9. září 2022 prostřednictvím BMG.

Sada je zabalena v matné povrchové úpravě v luxusní kartonové krabici s 6LP (z toho pět na barevném vinylu – modrá pro dva). Muswell LP, žluté za tři co se děje LP), plus 4 CD, 1 BD, 52stránková kniha, tištěné fotografie kapely, Muswellova mapa a odznak. Samostatná jednotlivá vydání Muswell Hillbilis A Všichni na Show-Biz – Každý je hvězda Dostane se i na černém vinylu, pokud nechcete pružinu do velké krabice. Muswell Přijde ve své vlastní 1LP gatefold verzi co se děje Bude ve verzi 2LP gatefold (viz ceník níže).

Plakát mi přímo potvrzuje, že pět barevných LP ve velkém boxu má 140 gramů, zatímco šesté černé vinylové LP s 11 novými remixy Ray Davis 2022 má 180 gramů. (Celou skladbu k poslechu zmíněných remixů najdete v sekci Sidebreak, která následuje po hlavním příběhu.) Vinyl vylisovala GZ v České republice. Kevin Gray vystřihl v Cohearant Audio v Los Angeles Všichni v Show-Biz LP a první disk z Muswell HillbilisZatímco Tony Cousins ​​stříhá v Metropolis ve druhém Londýně Muswell Hillbilis disk a upravit LP. Muswell je gatefold Deluxe 2LP z roku 2014 remasterované z nově objevených originálních kazet Ray Davies, zatímco co se děje Je to gatefold Deluxe 3LP z roku 2016, také předělaná z původních master pásek.

Zatímco velká krabice obecně uvádí 199,99 $, můžete si ji předobjednat Zde z oficiálního obchodu Kinks za 174,98 $. Pokud jste si pouzdro již zakoupili prostřednictvím oficiálního obchodu Kinks Store, je zahrnuto také bezplatné 7palcové španělské RCA promo pro „Supersonic Rocket Ship“ b/w „20th Century Man“ na fotografickém obalu duplikovaném na černém vinylu. „Do vyprodání zásob,“ říká tradiční etiketa. Mezitím 1LP Muswell Funguje za 29,98 $, 2 LL co se děje Stojí 35,98 $. (A když se pozorně podíváte na skutečná LP na následujících fotografiích, všimnete si, že zrcadlí staré oranžové RCA nálepky, i když BMG zabírá místo, kde se na nich dříve objevoval název RCA.)

Chcete-li dostat šťávu z Kinks proudem, podívejte se níže na dříve nevydanou verzi „Celluloid Heroes (US Edition 2022 Edit)“. Tuto klasickou skladbu Kinks složil Ray Davis a odráží obyčejné lidi, kteří touží stát se hollywoodskými hvězdami. Píseň ověřuje mnoho slavných herců filmové legendy 20. století, včetně Grety Garbo, Rudolpha Valentina, Belly Lugosi, Bette Davis a Marilyn Monroe. Skladba také zmiňuje Hollywood Boulevard v Los Angeles, odkaz na chodník slávy.

Tato fakta o původu těchto alb Kinks. V roce 1971 se The Kinks pustili do nové fáze své kariéry podpisem smlouvy s RCA Records. Skládání písní Raye Davise, osvobozené od Beyova starého naléhání na skládání singlů, urychlilo posun kapely směrem k nové identitě jako objektivně ambiciózní tvůrci osobních alb, navazující na dřívější kultovní úspěchy, jako byl listopad 1968. Kinks jsou Asociace pro ochranu venkovského prostředí. Většinu z těchto anglických kapel podpořil zahajovací úspěch dekády června 1970, píseň „Lola“ – která se umístila na prvním místě hitparád v několika evropských zemích, v první desítce v USA a Velké Británii a od té doby se stala hymnou pro následující generace. Její oči byly pevně upřeny na Státy, kde její neustále aktivní živá vystoupení podobně budovala novou nadšenou americkou fanouškovskou základnu.

Premiéra The Kinks v éře RCA, listopad 1971 Muswell HillbilisA naopak, vzhlédl ke kořenům bratrů Raye a Dave Davisových v Londýně, když vyprávěli příběhy o rodinách přistěhovalců z dělnické třídy od válkou zničeného a přestavbami zpustošeného vnitřního města až po malebná předměstí severního Londýna plná zeleně.

„Nyní s novou nahrávací společností a novou image mohu do své hudby vnést trochu starého divokého westernového ducha,“ vzpomíná Ray Davis. „Tato alba zachycují znovuobjevení The Kinks jako koncertní kapely“. Dave Davis dodává: „Muswell Hillbilis Je to jedno z mých nejoblíbenějších alb Kinks. Je to poměrně dramatický příběh Davisovy rodiny a zúčastněných postav.“

uvolnění Muswell Hillbilis Bylo podpořeno více turné ve Spojených státech, včetně dvou nocí ve slavné Carnegie Hall v New Yorku ve dnech 2. až 3. března 1972. Pásy těchto představení jsou zvláště pozinkované – představení, která silně závisí na Muswell Materiál – tvořil živou polovinu dvojalba ze srpna 1972, Všichni na Show-Biz – Každý je hvězda. Studiové aspekty tohoto alba prozkoumávaly nejslavnější The Long Kinks on the American Road s teskným smyslem pro humor. Epické finále Side 2, výše zmínění „Celluloid Heroes“, potvrdilo nový světový řád týmu. Mezi Kinksovými elitními hity, „Celluloid Heroes“ viděl Ray používat Hollywood jako publikaci, ze které lze vidět hořké sny obyčejných Američanů.

Zde jsou další podrobnosti o tom, co dalšího je ve velké krabici kromě 6LP. CD obsahující originál Muswell Hillbilis A Všichni v Show-Biz Remasterovaná alba jsou umístěna v portfoliích Gatefold a zahrnují jejich originální umělecká díla. CD obsahující 11 nových nevydaných písní Raye Daviese a cestovní sestřih je také v bráně, i když s novým artworkem.

Blu-ray obsahuje dříve neviděný digitálně restaurovaný domácí film Raye Daviese z roku 1971, jak jej vyprávěl Ray, a běží 15 minut. 52stránková vázaná kniha je vytištěna na lesklém uměleckém papíře a obsahuje rozsáhlý text s čerstvými citáty z rozhovorů, vzácnými a neviděnými fotografiemi a souvisejícími memorabiliemi.

Mapa Kinks „London Roots“ je ve velikosti A2 a na nenatíraném sépiovém papíru, zvýrazňující kořeny kapely v severním Londýně s klíčovými historickými místy spojenými s Kinks, jak si kapela vybrala. Mezi další upomínkové předměty patří šest lesklých obrázků Kinks z let 1971-1972, detailní kovový a smaltovaný emblém a žlutočerné logo Kinks RCA těžké váhy z éry RCA. Kulatá zadní strana krabice, 12″ barevný papír zobrazuje a identifikuje veškerý obsah interiéru.

Nakonec jsou níže uvedeny úplné hranice laterální zlomeniny 6LP. Nalaďte se o Kinksových vinylových sklonech z počátku 70. let – a/nebo všech vinylových Kinks, chcete-li – v sekci komentářů níže.

Smlouva



Muswell Hills /



Všichni v Biz Gallery – Každý je hvězda



140g / 180g 6LP box set (BMG)



Poznámka: Balení obsahuje také 4 CD a 1 BD

Muswell Hills



LP 1 – Strana 1



1. Člověk dvacátého století



2. Akutní schizofrenie a melancholická paranoia



3. Dovolená



4. Kůže a kosti



5. Alkohol



6. Složitý život

LP 1 – Strana 2



1. Pojďte sem šedí lidé



2. Dejte si šálek čaje



3. Věznice Holloway



4. Oklahoma, USA



5. Bratranec



6. Muswell Hillbilly

LP 2 – Strana 1



1. Levandulový Lin



2. Horská žena



3. Dejte si šálek čaje (alternativní verze)



4. Uncle Son (alternativní verze)



5. Kentucky Moon



6. Nikdo není blázen (demo)

LP 2 – Strana 2



1. Akutní schizofrenie a bluesová paranoia (relace BBC Bell)



2. Dovolená (BBC Peel Session)



3. Kůže a kosti (BBC Peel Session)



4. Muž dvacátého století (převzato Alternative Instruments)



5. Queenie (doprovodná skladba)



6 – Muswell Hillbilis (rádio)

Všichni v Biz Gallery – Každý je hvězda



LP 3 – strana 1



1. Je tu další den



2. Maximální spotřeba



3. Neskutečná realita



4. Horký brambor



5. Sedím v mém hotelu

LP 3 – strana 2



1. Dálnice



2. Neznáš mé jméno



3. Nadzvuková raketová loď



4. Podívejte se trochu na slunečnou stranu



5. Celuloidní hrdinové

LP 4 – Strana 1



1. Top of the Pops (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



2 – Brainwashing (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



3 – Mr. Wonderfall (žije v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



4. Akutní schizofrenie a bluesová paranoia (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



5. Prázdniny (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)

LP 4 – strana 2



1 – Muswell Hillbilly (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



2. Alkohol (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



3. Banana Boat Song (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



4. Skin and Bones (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



5. Baby Face (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



6. Lola (Živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)

LP 5 – Strana 1



1. Až do konce dne (Živě v Carnegie Hall, New York, 2. března 1972)



2. Vypadáš dobře (živě v Carnegie Hall, New York, 2. března 1972)



3. Get Back in Line (Živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



4. Dejte si šálek čaje (živě v Carnegie Hall, New York, 2. března 1972)



5. Slunečné odpoledne (živě v Carnegie Hall, New York, 2. března 1972)

LP 5 – Strana 2



1. Komplexní život (živě v Carnegie Hall, New York, 2. března 1972)



2. Long Tall Shorty (žije v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972)



3. Historie (Studio Outtake)



4. Nadzvuková raketová loď (alternativní mix)

Ray Davis 2022 přináší zpět sestavy LP



LP 6 – strana 1



1. Dejte si šálek čaje (Ray Davis Remix 2022)



2. The Man of the Twentieth Century (Live at Carnegie Hall, New York, 3. března 1972) (Ray Davis remix 2022)



3. The Highway (Remix Ray Davis 2022)



4. Alkohol (Remix Ray Davis 2022)



5. Acute Schizophrenia Blues Paranoia (živě v Carnegie Hall, New York, 3. března 1972) (Ray Davis remix 2022)

LP 6 – strana 2



1. Nadzvuková raketová loď (Remix Ray Davis 2022)



2. Here Come the People in Grey (Ray Davies 2022 remix)



3. Here Comes Another Day (Ray Davis 2022 remix)



4. Holloway Gill (Remix Ray Davis 2022)



5. Sedět v mém hotelu (Ray Davis Remix 2022)



6. Oklahoma, USA (Remix Ray Davis 2022)