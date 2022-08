Dad’s Lullaby, Between Revolutions, Win Docu Talent Awards v Sarajevu

Ukrajinské dokumenty „Dad’s Lullaby“ a „Between the Revolutions“ z Rumunska získaly ceny Docu Talent, vybrané z devíti dokumentů ze střední a východní Evropy, v roce Filmový festival v Sarajevu v Pondělí.

A cenu Docu Talent za slibný projekt získala „Dad’s Lullaby“ (na obrázku výše), kterou režírovala a produkovala Lesia Diak. Vypráví příběh ukrajinského veterána, který se vrací domů popálen a traumatizovaný válkou, ale doufá, že najde mír pro sebe a svou rodinu. Porota to označila za „upřímné zobrazení života za nemožných okolností“ a dodala: „Takový osobní příběh je cenným způsobem, jak pochopit jizvy probíhající invaze na Ukrajinu.“

Více od Variety

Distribuční cenu DAFilms.com za dvouleté mezinárodní vydání VOD na DAFilms.com získal film „Mezi revolucemi“ (obrázek níže), který režíroval Vlad Petri a produkovala Monica Lozorian Gorgan. Film vzniklý v archivech vypráví příběh dvou žen z Rumunska a Íránu, které se spřátelily během studií medicíny v Bukurešti a jejichž přátelství vydrželo v bouřlivém období revolucí jejich zemí.

„Mezi revolucemi“ – Fotografický kredit: S laskavým svolením Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava

zdvořilost Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

popisující to jako „skutečnou mezinárodní koprodukci“. [that] S využitím jedinečného způsobu čtení poselství k vyjádření přátelství, které přežívá revoluce, režimy i samotný čas,“ uvedla porota, film „má spojení se světem, který více než kdy jindy potřebuje ženskou solidaritu“.

Projekty z Chorvatska, České republiky, Estonska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny se dostaly do konečného výběru pro Docu Talents from the East, který vyzdvihuje filmy s mimořádnými uměleckými hodnotami, které se mají objevit v kinech v příštích 12 měsících.

Příběh pokračuje

Sponzorováno Ji.hlava Intl. Festival dokumentárních filmů, tato událost posloužila jako startovací rampa pro dokumenty od slavných a začínajících režisérů, jako jsou Leyla Bakalnitsa, Vladimir Mansky, Partek Konopka, Peter Stasek, Peter Kereks, Dmitriy Kalašnikov nebo Helena Tstikova. Filmy uvedené na Docu Talents v minulosti měly světovou premiéru na velkých filmových festivalech včetně Cannes, Berlína, Locarna, Rotterdamu a Sundance.

Marek Hovorka, ředitel Ji.hlavy, řekl: „Všechny vybrané filmy nejen zkoumají fenomény naší doby, ale kladou si také otázky, jak naše rozhodnutí utvářejí naši budoucnost – ať už jako jednotlivce nebo jako konkrétní sociální skupiny či celá komunita.“

Zástupci Ji.hlavy v Sarajevu také představili výsledky letošního ročníku East West Index, exkluzivní ankety mezi významnými evropskými festivaly dokumentárních filmů, které Český festival pořádá od roku 2019.

Průzkum ukázal, že většina festivalů v posledních 12 měsících přijala hybridní formát, protože se ukázalo, že celkový počet titulů stoupá – což je nadějný náznak toho, že stagnace, která rozdmýchala pandemii v roce 2020, nebude trvalá. Tato čísla se však ještě nevrátila na úroveň před pandemií: pouze tři festivaly promítaly ve svém posledním vydání více dokumentů než v roce 2019.

Zastoupení východoevropských filmů v západní Evropě a naopak je však stále velmi nevyrovnané. „Zatímco východoevropské festivaly promítají téměř polovinu evropských filmů vyrobených v západní Evropě, opak je pouze 15 % – méně než jeden ze šesti evropských filmů uváděných na západoevropských festivalech je z východoevropského regionu,“ řekl Hovorka.

Při předávání cen zástupci Ji.hlavy také odhalili jména začínajících producentů roku 2023 (viz celý seznam). tady). Program vybral 17 začínajících evropských dokumentárních producentů pro komunikační, vzdělávací a propagační podporu během dvou sekcí – jedné na Ji.hlavě v říjnu a druhé na Berlínském filmovém festivalu příští rok. Účastníky doprovodí producent z Kataru, letošní hostující země.

Nejlepší sortiment

podepsat pro Různé Newsletter. Pro nejnovější zprávy nás sledujte FacebookA CvrlikáníA Instagram.

Klikněte sem a přečtěte si celý článek.