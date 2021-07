Liam Payne si všiml poprvé od rozchodu Mayy Henry

Zdá se, že Liam Payne prošel srdcem, protože je vidět a vidět poprvé od rozchodu se svou bývalou snoubenkou Mayou Henry.

Bývalého zpěváka skupiny One Direction je možné vidět mířit na Boys ‘Night poté, co Anglie porazila Českou republiku ve Wembley.

Hvězda bliká drzým mrknutím, svým podpisovým úsměvem a může být viděna oblečená v neformálním oblečení na procházku.

Začátkem tohoto měsíce nechal fanoušky šokované, když prozradil, že on a Maya už nejsou spolu.

mluví dál Deník výkonného řediteleBývalý zpěvák skupiny One Direction uvedl, že ukončil svůj vztah s modelem, protože potřeboval „na sobě pracovat“, ale dodal, že ho „děsí“, že ubližuje své bývalé.

„V tuto chvíli se cítím víc než cokoli jiného, ​​cítím se více zklamaný sám sebou, protože stále ublížím lidem,“ řekl.

„Trápí mě to. Prostě jsem nebyl moc dobrý ve vztazích. A vím, jaký je můj styl věcí se vztahy v tomto okamžiku.“

„Nejsem s nimi moc dobrý, takže musím na sobě pracovat, než se proženu skrz někoho jiného.

“Tady jsem se dostal ke svému poslednímu vztahu.”

„Už nedávám velmi dobrou verzi sebe sama, což jsem si nevážil a neměl jsem rád. Mohu upřímně říci, že se z toho cítím lépe.“

„Necítil jsem se dobře, když jsem dělal to, co jsem udělal, ale muselo se to stát. Jen klišé způsob, jak říci, že to bylo pro nás oba nejlepší.“

