Bethesda plánuje následovat Elder 6 Scrolls s Fallout 5

Kreativní ředitel Bethesdy Todd Howard v dnes zveřejněném rozhovoru odhalil budoucí plány studia a vysvětlil po Sheikh Scrolls 6 Pojďte ven, bude to další studiová hra výpadek 5, další významný vstup do postapokalyptické franšízy RPG společnosti s otevřeným světem. Nicméně vzhledem k tomu, jak dlouho trvá Bethesdě vytvořit tyto velké hry, neočekávejte, že by některé z RPG vyšlo někdy v blízké budoucnosti.

Během rozhovoru s IGNHoward velmi jasně a upřímně vysvětlil, na čem bude Bethesda Game Studios v příštích několika letech pracovat. Konkrétně současný plán je uzavřít rok 2023 hvězdné pole A začněte více pracovat na dalším záznamu v souboru starověké svitky sérieA Sheikh Scrolls 6, který Howard upřesnil, je v současné době v předprodukci. Poté se studio zaměří na dopady 5.

„Ano, Sheikh Scrolls 6 V předprodukci,“ vysvětlil Howard. „A jak víte, uděláme to výpadek 5 Poté je náš seznam na chvíli plný.“

Zajímavé je, že Howard také řekl, že Bethesda Game Studios má několik „jiných projektů“, na které se tým „čas od času také podívá“, ale neřekl, co ty hry jsou, jak velké mohou být nebo kam by mohly spadnout. do časové osy výroby.

Aby bylo jasno, není to poprvé, co Howard promluvil výpadek 5. Ve skutečnosti to není poprvé, co mluví IGN O další hře v populární RPG sérii. minulý rok, Během jiného rozhovoru s outletemHoward vysvětlil, že studio má hrubou představu o tom, co výpadek 5 Bylo by, ale blíže to nerozvedl ani nesdělil žádné podrobnosti o hře.

„Kapky„Je to opravdu součást naší DNA,“ řekl Howard. IGN V roce 2021. „Pracovali jsme s ostatními [developers] Čas od času – nemůžu říct, co se stane. Víte, máme jednu stránku ve Fallout 5, co chceme udělat.“

Nicméně, vraťme se k tomu rozhovoru, Howard byl méně jasný o časové ose. Teď to víme výpadek 5 Vydán bude již poté Sheikh Scrolls 6. To pravděpodobně znamená výpadek 5 Bude venku kolem oh…řekněme 2035. Pokud budete mít štěstí.

Sheikh Scrolls 6 Poprvé byl oficiálně odhalen během E3 2018 s krátkým teaserem a od té doby Nic dalšího jsme o hře neslyšeli. Poslední hlavní linie Kapky Hra, Fallout 4Vyšlo již v roce 2015.

Howard dnes pro IGN řekl, že by si přál, aby byly tyto hry rychlejší, a že stejně jako mnoho největších fanoušků studia byl frustrovaný z toho, že musí mezi jednotlivými hrami čekat tolik let. Ale dal jasně najevo, že je to součást procesu a nezbytné.

„Chvíli to trvá, přál bych si, aby vyjeli rychleji, už to dělám,“ přiznal Howard. „Snažíme se, jak jen můžeme, ale chceme, aby byly pro každého tím nejlepším, čím mohou být.“

Teď je skutečná otázka vůle Sheikh Scrolls 6 nebo výpadek 5 Spustí se v budoucnu na konzolích PlayStation nebo bude k dispozici pouze na Xbox a PC? (Na to znám odpověď a Fanouškům Bethesdy, kteří hrají hry pouze na konzolích PlayStation, se to asi líbit nebude…)