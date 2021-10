bne IntelliNews – Inflace v České republice v září stoupla na 13leté maximum

České roční spotřebitelské ceny v září zaznamenaly nejvyšší růst za 13 let, a to 4,9%, což je meziměsíční nárůst o 0,8 procentního bodu (pb), a to především díky růstu cen bydlení a dopravy, data Pořady Český statistický úřad (ČSÚ).

Zrychlení inflace výrazně překročilo horní hranici tolerančního pásma kolem cíle České národní banky (ČNB).

Spotřebitelské ceny v září vzrostly oproti srpnu o 0,2% a meziročně o 4,9%. Meziroční růst cen byl zaznamenán u většiny zkoumaných položek. Pavla Sedva, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ústředního statistického úřadu, poukázala na zvýšené náklady na bydlení obývané vlastníky, jako jsou vyšší ceny pohonných hmot, tabáku, automobilů, oděvů, stravovacích služeb v restauracích nebo zařizování domu.

“Roční číslo inflace spotřebitelských cen za září bylo výrazně vyšší, než očekávala letní prognóza národní centrální banky, která byla stanovena v průběhu července. Výrazná odchylka inflace od očekávání, která byla patrná již v srpnu, se v září dále rozšířila,” řekl a dodal, že to bylo většinou způsobeno nečekaně prudkým nárůstem jádrové inflace a rychlejším růstem cen potravin.

Ceny bytů, vody, elektřiny a plynu se zvýšily o 3,3% r/r a 2,5% m/m, ceny dopravy a vozidel vzrostly meziročně o 6,0% (5,3% m/m) a pohonné hmoty a maziva pro osobní dopravní prostředky se zvýšily o 20,4% ročně (19,0 % milimetrů).

Celkové ceny zboží a služeb vzrostly o 4,4%, respektive 5,7%.

Zveřejněná data podle Kralla naznačují nečekaně silné a celkové inflační tlaky domácí i zahraniční ekonomiky, které představují pro aktuální prognózy národní centrální banky značné inflační riziko.

Situace se vyvíjí směrem k mnohem rychlejšímu růstu úrokových sazeb, než se očekávalo v letní prognóze. Evropská centrální banka na toto riziko již reagovala zvýšením úrokových sazeb o tři čtvrtiny procentního bodu na svém zářijovém zasedání měnové politiky a komplexně jej posoudí ve svém podzimním výhledu.