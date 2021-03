Raem uvedl, že má sklon podporovat vládu vedenou Netanjahuem

Když se prezident Reuven Rivlin ve středu připravoval na obdržení oficiálních volebních výsledků, a zatímco předseda vlády Benjamin Netanjahu a jeho političtí oponenti pracovali na vytvoření konkurenčních cest k vytvoření vládní koalice, byla hebrejská média plná zpráv o plánech vůdců strany na sestavení vlády .

Veřejnoprávní vysílací společnost Kan v úterý informovala, že islamistická strana Ra’em, která se po volbách 23. března stala potenciálním výrobcem králů, ponechala obě strany bez většiny, se přikláněla k poskytování vnější podpory vládě vedené Netanjahuem.

Zpráva citovala vysoce postavený stranický zdroj, který uvedl, že strana nepodporuje koalici vedenou Netanjahuem, pokud by ministrem byl Itamar Ben Gvir ze strany Otzma Yehudit. Netanjahu před volbami řekl, že chce, aby Ben Gvir, který hájil svůj vstup do krajně pravicové náboženské sionistické aliance, byl součástí jeho koalice, ale byl „nezpůsobilý“ být ministrem.

Získejte e-mailem The Times of Israel Daily Edition a nenechte si ujít naše nejdůležitější zprávy. Přihlaste se k odběru zdarma

Zdroj v seznamu „Raem“ byl citován slovy: „To se změní, pokud dostaneme lepší nabídky.“

Ve zprávě se uvádí, že Raem rozhodne, zda Netanjahua jako předsedu vlády doporučí po setkání s předsedou vlády Knessetu Yarivem Levinem, který je hlavním spojencem předsedy vlády ve straně Likud.

Předseda vlády Benjamin Netanjahu (vlevo) promlouvá ke Knessetu na zasedání mluvčího Knessetu Yariva Levina 19. října 2020 (Shmulik Grossman / Knesset)

Noviny údajně rovněž stanovily doporučení předsedovi vlády, aby kandidát souhlasil s podporou rozpočtu na eliminaci kriminality v arabských izraelských městech, zrušení zákona Kamenets, novelizace takzvaného židovského zákona o národním státě, rozšíření obecních pravomocí, budování dotací povolení arabským komunitám a zvýšit podíl arabských pracovníků v tomto odvětví.

Vůdce labouristů Mansour Abbas se v úterý večer setkal s vůdcem labouristů Meravem Michaeli, jehož středo-levá strana se staví proti Netanjahuovi. Společné prohlášení uvedlo, že oba vůdci diskutovali o „různých možnostech“ formování vlády a potenciální spolupráci. A souhlasili s pokračováním rozhovorů.

Labouristická vůdkyně Merav Michaeli slaví se svými příznivci v Tel Avivu 23. března 2021. (Avshalom Sassoni / Flash90)

Zpravodajský web Walla popsal toto setkání jako pokus Michaeli přesvědčit Abbase, aby nepodporoval ani nepracoval s vládou vedenou Netanjahuem. Podle zpráv kanálu 13 se členové anti-Netanjahuova tábora obávají, že Abbás nakonec podpoří vůdce Likudu.

Očekává se, že Abbas ve čtvrtek učiní veřejné prohlášení v hebrejštině.

Kanál 12 uvedl, že Netanjahu se snaží přesvědčit své pravicové a náboženské spojence, aby souhlasili s vládou podporovanou Raemovou stranou, a to navzdory opakovanému slibu volební kampaně nespoléhat se na podporu „antisionistické“ strany.

Zatímco Netanjahu stále doufal, že potenciální rozdělení členů Knessetu od konkurenčních stran by mu mohlo poskytnout většinu, zpráva uvedla, že také plánuje sestavit potenciální menšinovou vládu, která by složila přísahu, pokud se zákonodárci Tagammu zdrží hlasování nebo nebudou-li ve sněmovně přítomni zástupců. hlasování.

Pokud by byla taková vláda vytvořena, Netanjahu by se znovu pokusil přivést disidenty, počítaje s tím, že raději vstoupí do jeho koalice, než by seděli v opozici, uvádí zpráva, která neuvádí zdroj.

I když Netanjahu po vytvoření koalice nepřijme disidenty, vůdce Likudu i nadále dosáhne svého cíle, kterým je zabránit tomu, aby vůdce modré a bílé Benny Gantz převzal v listopadu funkci předsedy vlády, jak je naplánováno v rámci dohody o sdílení moci jim. minulý rok.

Navzdory zprávám o ochotě Netanjahua spoléhat se na Raemův seznam zůstává nejasné, zda bude hrát roli náboženský sionismus, poté, co vůdce strany Bezalel Smotrich Eliminujte spolupráci S Abbásem minulý týden. Kanál 12 uvedl, že pokud Smotrich souhlasí, může Netanjahu opustit Bena Gvira, pokud zůstane proti.

Předseda krajně pravicové náboženské sionistické strany MK Bezalel Smotrich (vlevo) a člen strany Itamar Ben Gvir se svými příznivci v sídle strany v Modiinu, volební noc 23. března 2021 (Sraya Diamant / Flash90)

Podle kanálu 13 se mezitím očekává setkání pravicového prezidenta Naftaliho Bennetta, dalšího potenciálního krále, který se nezavázal k žádnému ze dvou bloků, na konci týdne s Netanjahuem a vůdcem Yesh Atida Yairem Lapidem.

Síť uvedla, že představitelé Lapida a Bennetta se v zásadě dohodli na střídání postu předsedy vlády, ale stále se vedou spory o to, kdo bude prvním předsedou vlády.

Zpráva přišla ve chvíli, kdy nový vůdce naděje Gideon Saar, jehož pravicová strana patří do „bloku změn“ frakcí usilujících o svržení Netanjahua, vyzval Lapida, aby Bennettovi dal klíče.

Zleva doprava: vůdce Yesh Atid Yair Lapid (Miriam Alster / Flash90); Vůdce pravicové strany Naftali Bennett; A hlavou strany Nové naděje je Gideon Sa’ar.

Sa’ar v tweetu napsal: „Volební noc … oznámil jsem, že budeme pracovat bez arogance na sestavení vlády změny.“ „Okno příležitostí je omezené. Lapide, já jsem nechal své ego stranou. Teď jsi na řadě ty.“

Lapid odpověděl: „Neexistuje nic, o čem bych nebyl ochoten přemýšlet“ ve snaze nahradit Netanjahua jako předsedy vlády.

Úkolem bloku změny na příští týden je zabránit riziku, že bude prezident Netanjahu pověřen sestavením vlády. K tomu tedy nedojde. Všechny strany v bloku změny by měly doporučit Yesh Atid, největší stranu v bloku. Lapid napsal v tuto chvíli na Facebooku. Proces začíná, všechno je na stole.

Dodal: „Jsme připraveni na bolestivé ústupky. Důležité je sestavit vládu změny a usilovat o řešení situace země po dvou letech sociální a politické krize.“

Na začátku úterý Ústřední volební komise ověřila volební výsledky a uvedla, že nebyly nalezeny žádné významné důkazy o podvodech s voliči.

Konečné výsledky Likudu získaly 30 křesel, Wish Atid 17, Shas devět a Blue and White osm a sedm za Labour Party, Right, Yisrael Beytenu a United Torah Judaism. Náboženský sionismus, Společný seznam, Nová naděje a Meretz dostali šest, zatímco Raam čtyři.