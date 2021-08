Nepoctivá včela stále lámala přední část slavného vozu Skyrim

Snímek obrazovky : Bethesda

Bez ohledu na to, kolikrát jste to sledovali SkyrimÚvodní karavanová scéna, tu jste asi ještě neviděli tolik jako Nate Purkeypile. Důvodem je, že záhadná entita během výroby neustále odhazovala vůz z kurzu a vývojáři nemohli přijít na to, proč. Tajemný viník? Včela.

Tento úvod je nyní populární, ale v té době to byla jediná věc, na které jsme museli neustále pracovat a pracovat, “řekl Borkebele, který nedávno pracoval na hvězdné pole napsal na téma který dnes explodoval na twitteru. “Ztratil jsem přehled o tom, kolikrát jsem viděl tento vozík. Stovky snadno.”

Podle zkušeného vývojáře a bývalého vedoucího umělce Bethesdy komplikovanost pramenila ze skutečnosti, že vozík byl fyzicky simulován spíše než na konkrétní trati. Zvláštní věci v prostředí pravděpodobně způsobí, že se dostane mimo trať, jako například špatně umístěný kámen. Pak jednou hovno opravdu zasáhlo fanouška.

“Na tom vagónu se znovu jede a vůz se začne prudce třást a najednou se ozve hukot! Kočár stoupá k nebi jako raketová loď. Jako WAY tam,” napsal Purkeypile, “Něco tomu vozu říkalo, aby se z toho dostal.” silnice. Jde o to, že se to nestalo pokaždé. Nikdo neví, co se na začátku dělo. “

G/O Media může získat provizi

Nakonec on i zbytek týmu došli na to, že problém je ve včelách. Pro hráče byla přidána fyzika kolize hmyzu Vezměte je jako přísadu. Bylo to v pořádku, dokud včely nenarazily na vůz.

„Vozík se chtěl pohybovat po silnici. Napsal, že včela se nechtěla pohnout. Tak jde nákupní košík!“

Morálka příběhu? Vývoj hry je obtížný. Těžší oprava chyb. Zvláště ten druh, který bzučí.