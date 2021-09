Kimmy Sengbusch pomáhá dát Westfield Football Club základy jako kapitán v jeho první sezóně | střední jih

“Dostal jsem nasát tuny a tuny videí a opravdu jsem se ponořil do kopání a pohybu nohou a načasování toho všeho,” řekl Draheim.

Poté, co strávil několik let s Big Redem, se Draheim později během prvního roku v UW-Stevens Point připojil k personálu Amherstu. Opět převzal funkci trenéra Special Teams a pomohl nasměrovat Masona Čecha, brankáře fotbalového týmu Falcons, do prvního týmu All-CWC Big Conference.

Češi nikdy předtím kopali do fotbalového míče, ale bylo to normální. Přeměnili 48 ze 49 bodů navíc s osamělým blokováním plýtvání a udělali 3 ze 4 střel do pole. O dva roky později se Sengbusch vydal podobnou cestou při výrobě postrojů.

Draheim tam rozhodně viděl potenciál, když poprvé cvičil Sengbusche samotného.

“Můžete říct, že to umí, jen s tím potřebovala trochu praxe a nakonec bude opravdu dobrá,” řekl. „Od té doby už není tak trochu všudypřítomná, až do teď, když jsem se svými středoškoláky, se dívám na to, jak ji vidím na vysoké škole kopat 10–15 míčků (za sebou) a většinou procházet flounces.“

Jednalo se však o postupné budování.