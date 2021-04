Blinken říká Izraeli: Palestinci by měli mít stejná práva a svobody jako vy

Pracovníci Times of Israel přispěli k této zprávě.

Blinken údajně informoval Ashkenazi o tomto kroku, než to oznámilo ministerstvo zahraničí.

„Věříme, že pokud jde o vypořádací činnost, měl by se Izrael zdržet jednostranných kroků, které zhoršují napětí a podkopávají úsilí o prosazení vyjednaného řešení pro dva státy,“ uvedl Price ve čtvrtek.

„Blinken zdůraznil přesvědčení administrativy, že Izraelci a Palestinci by měli požívat stejných měřítek svobody, bezpečnosti, prosperity a demokracie,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price v telefonátu s ministrem zahraničí Gabim Ashkenazim.

