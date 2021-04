Nejnovější ukázka Resident Evil Village má skvělé reference pro Resident Evil 4

Tato nejnovější ukázka Resident Evil Village obsahuje skvělý odkaz na jednu z nejznámějších postav hry Resident Evil 4.

Jak jsem zmínil GameSpot, Village Demo of Resident Evil Village, které bude k dispozici na všech platformách 1. května, vám umožní komunikovat s puškařem známým jako Duke.

Při nakupování svého zboží vtipkuje: „Co kupuješ? -Haha, něco, co říkal můj starý přítel.“ Tento starý přítel, není-li to jen jednoduché gesto, je bezpochyby Prodejce Resident Evil 4. YouTube KendoGunSop Tento okamžik to zachytil a zahrnoval záběry dealera z Resident Evil 4, ukazující spojení.

Jak jsme si všimli v našem náhledu Resident Evil Village, tato nová položka si vypůjčuje spoustu nápadů z RE 4, včetně jejího umístění.

RE 4 se odehrálo ve Španělsku, a zatímco příběh RE Village přivede hráče do východní Evropy, zdá se, že je dostatečně blízko na to, aby s těmito dealery vytvořil lukrativní přátelství.

Může to být jen zábavné kývnutí na Resident Evil 4, který sám získá nový port VR na Oculus Quest 2, nebo náznak hlubšího spojení mezi těmito dvěma hrami? Nebudeme muset dlouho čekat, protože Resident Evil Village vychází 7. května 2021 na PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC a Stadia.

