Historie Země zasílá varování o klimatu – je nutná naléhavá akce

Nová studie historických hladin oxidu uhličitého potvrzuje, že je třeba přijmout naléhavá opatření, aby se zabránilo prehistorickým úrovním změny klimatu.

Mezinárodní tým vědců pod vedením University of St Andrews shromáždil údaje za posledních 66 milionů let, aby poskytl nový pohled na typy podnebí, které můžeme nakonec očekávat, pokud bude oxid uhličitý 2 Úrovně nadále rostou současným tempem. Očekávané zvýšení povede k úrovním prehistorického tepla, jaké lidé nikdy nezažili.

Studie byla zveřejněna ve vědeckém časopise Výroční přehled o Zemi a planetárních vědách 31. května 2021 poskytuje dosud nejkompletnější datum, jak bude CO2 používán 2 Za posledních 66 milionů let se to změnilo, což je doba od doby, kdy se po planetě naposledy potulovali dinosauři. Shromážděná data ukazují jasněji než kdy dříve souvislost mezi oxidem uhelnatým 2 a klima.

Ve spolupráci s kolegy z Texas A&M University, University of Southampton a Swiss University of Zurich shromáždil mezinárodní tým data shromážděná za posledních 15 let pomocí high-tech laboratorních technik.

Vzorky bahna byly odebrány z hlubokého mořského dna, kde se hromadí mikroskopické fosilie a staré částice, čímž se zachoval příběh o tom, co je oxid uhličitý. 2 Podnebí bylo v té době podobné. Uvolněním těchto starodávných atomů pomocí ultra citlivých nástrojů mohou vědci detekovat chemické otisky prstů minulých změn v oxidu uhličitém, které jsou srovnatelné se současnými změnami. Studie například vysvětluje, jak lidé dnes pomocí oxidu fosforečného spalují fosilní paliva a odlesňují 2 Zpět na úrovně, které jsme neviděli asi za tři miliony let.

Historie oxidu uhličitého v atmosféře 2 Úrovně a průměrná globální teplota za posledních 60 milionů let: oxid uhličitý 2 Ukazatel CO 2 Pokud jde o komplikace, protože to je klíč ke kontrole klimatu.

Dr. James Ray z University of St Andrews ‘School of Earth and Environmental Sciences, který vedl mezinárodní tým, vysvětlil: „Například naposledy byl tak vysoký oxid uhličitý, jaký je dnes, dostatek ledu, který se roztavil, aby zvýšil hladinu moře úroveň o 20 metrů. A bylo dost teplo, aby v Antarktidě mohly růst buky.

“Pokud dovolíme, aby spalování fosilních paliv pokračovalo v růstu, mohou být naše vnoučata vystavena oxidu uhličitému.” 2 Úrovně, které jsme na Zemi neviděli asi 50 milionů let, v době, kdy krokodýli bloudili po Arktidě. “

Dr. Ray dodal: „CO 2 Dříve to změnilo tvář naší planety, a pokud nebudeme snižovat emise co nejrychleji, udělá to znovu. “

Na COP26 v listopadu v Glasgowě budou politici pracovat na mezinárodních dohodách o snížení oxidu uhličitého 2 Emise na čistou nulovou hladinu, zabraňující zvýšení oxidu uhličitého.