Dinky byl nejmenší svého druhu, když se před 200 miliony let potuloval po Walesu

Nově identifikovaný druh dinosaura nalezený ve waleském lomu je teropod – skupina, která zahrnuje Tyrannosaurus rex a moderní ptáky. S délkou asi metr (nebo 3,28 stop) – včetně ocasu – by žil asi před 200 až 215 miliony lety, na úsvitu evoluce dinosaurů.

„Pendraig milnerae žil blízko počátku vývoje masožravých dinosaurů. Z kostí je zřejmé, že máme, že byli masožravci, ale na počátku vývoje této skupiny byla tato zvířata velmi malá, na rozdíl od Stefana Spekmana, výzkumného pracovníka z Přírodopisné muzeum v Londýně, “řekl Stefan Spekman, vědecký pracovník Přírodovědeckého muzea v Londýně. a hlavní autor nové studie o zjištěních v tiskové zprávě:„ Velmi populární masožraví dinosauři jako T. rex, kteří se hodně vyvinuli později.”

Studie byla zveřejněna v úterý v časopise Royal Society Open Science.

Jméno „Pendraig“ znamená „Hlavní drak“ ve středním Walesu, odkaz na potenciální roli dinosaurů jako hlavního predátora regionu a jeho objev ve Walesu. „Milnerae“ je poctou Angele Milnerové, paleontoložky Přírodovědného muzea, která zemřela 13. srpna.

Přírodovědecké muzeum v tiskové zprávě uvedlo, že Milner se podílel na přepravě fosilie, která byla původně studována v 80. letech minulého století a byla mylně klasifikována jako jiný dinosaurus.

„Řekla jsem Angele, že ten vzorek nemůžu najít, tak to zmizelo a asi po třech hodinách jsem to dostala,“ uvedla ve svém prohlášení Susanna Maidmentová, vedoucí výzkumnice paleobiologie v muzeu, která pracovala s Milnerem.

„Našla to v šuplíku z krokodýlího materiálu. Určitě měla ten vzorek v mysli, protože se do té zásuvky podívala dřív. Bez toho by tento papír nebyl možný.“

“Angela je v muzeu opravdu důležitá už mnoho let, nejen že byla první výzkumnou pracovnicí v oblasti dinosaurů, ale byla také ve skvělé administrativní pozici zástupkyně kustoda paleontologie, když ženy obecně neměly takové role.” v muzeu, takže pro mě jako studenta to bylo opravdu důležité. “ Dodala Maidment, která byla také autorkou studie.

Toto stvoření by také mohlo osvětlit nanismus – evoluční jev, který se často vyskytuje na ostrovech, kde jsou tyto druhy obvykle menší než jejich protějšky z pevniny. Výsledky studie však nebyly průkazné V tomto kontextu.

„Oblast, kde byly tyto vzorky nalezeny, byl v době, kdy žili, pravděpodobně ostrovem,“ řekl Speakman.

„Protože fosilní plazi z této oblasti, včetně Pendraiga, jsou velmi malí, použili jsme statistické analýzy, abychom zkontrolovali, zda je Pendraig izolovaným trpaslíkem. Výsledky naznačují, že Pendraig je skutečně malý, dokonce i pro teropody v té době, ale ne To je jedinečné. ”