Snapchat přestane padat, pokud si stáhnete aktualizaci

obrázek : Karl Kurt / Zaměstnanci ( Getty Images )

Nejnovější verze Snapchatu byla nefunkční Což ho donutilo ke zhroucení při startu, ale už ne! V App Store byla zpřístupněna aktualizace, která problém opravila, což bylo zjevně Prostě účinek iOS verze program (Uživatelé systému Android nevidí Měl jsem stejný problém ).

Je ironií, že t objeví se závada Být nedílnou součástí údržby Aktualizace vydána 28. června Chcete-li opravit řadu chyb, se kterými se uživatelé platformy pro zasílání zpráv setkali.

Problém se poprvé objevil Poté, co se řada uživatelů Snapchatu vydala na Twitter, aby si stěžovali na chybu, údajně viděli zobrazenou aplikaci Chybová zpráva „Něco se pokazilo – zkuste to prosím později“ při pokusu o stažení aplikace Těsně před náhlým kolapsem. vzdálenost hranaMitchell Clark cvrlikání Pokud jde o problém, viceprezident Snapchatu pro produkt Jacob Andreu odpověděl několika zpocenými emodži na obličeji informovat všechny To se od té doby mýlí Bylo to opraveno.

v Pondělí, Tým podpory Snapchat Sdělte uživatelům, že si jsou problému vědomi , Doporučit potenciální Snappery (?) na tweet „Počkejte chvíli, zkoumáme to a opravujeme to!“

Ve skutečnosti se zdá, že problém vyřeší aktualizace, která byla nedávno přidána do App Store, a je pravděpodobné, že patch byl rychle sledován poté, co si produktový tým Snapchat uvědomil, na kolik lidí tato chyba ovlivňuje. . ( Snapchat – něco jako Točí se kolem migrace zastaralosti Každopádně – v tuto chvíli nemůžete takové uživatele opravdu dráždit)

G / O Media mohou dostat provizi

Pokud váš telefon aktualizaci nedostane automaticky sám, přetažením profilové fotografie do pravého horního rohu App Store byste měli aktualizovat dostupné aktualizace a umožnit stažení opravy .