Blackhawks mailbag: Kdo by měl být příštím trenérem, GM? Měl by Kirby Dash přejít na křídlo?

Vzhledem k tomu, že prázdninový odpočinek Black Hawks je v plném proudu, což způsobuje pauzu v cyklu týmových zpráv, nyní se zdá, že je vhodný čas na poštovní tašku.

Zde Hawks porazil reportéra Bena Boba, když na Twitteru odpovídal na otázky fanoušků.

Koho byste si vybrali za nového generálního manažera a trenéra?

Není lepší první otázka než nejpalčivější problémy, kterým jestřábi nyní čelí.

Kyle Davidson si zaslouží být generálním ředitelem na plný úvazek. I ve svých 33 letech už prokázal, že je rozhodný a smělý, ale logickým – nikoli lehkomyslným způsobem. Dokáže objektivně analyzovat silné a slabé stránky týmu, aniž by měl loajalitu nebo zájem o asertivitu. Ochota generálního ředitele Dannyho Wirtse dát mu plnou kontrolu jako dočasného generálního manažera signalizuje důvěru organizace.

Jestřábům by ale mohlo dobře posloužit k tomu, aby přivedli svého šéfa hokejových operací přes Davidsona, nejen aby odpovídali struktuře vedení, kterou vytvořili s obchodním šéfem Jamiem Faulknerem, ale také aby poskytli nějaké tolik potřebné zkušenosti.

Tvrdil bych, že Hawks by měli poprvé najmout jiného trenéra Huo, i když by to mohlo být kontroverzní. V lize dominují opakovači, kteří z definice jinde neuspěli. Bez ohledu na hořkou chuť Jeremyho Coletona nabízí trenér NCAA nebo nováček v Evropě větší vzestup – a větší šanci na úspěch – než zcestovalý veterán NHL. Vzhledem k tomu, že celá franšíza prochází resetem, nastal čas toto riziko podstoupit.

Jaký je skutečný problém s Jeremym Coletonem?

Jeho tvrdohlavost byla jeho pádem. Zůstal pevně přesvědčen, že jeho zvolený přístup – jeho systém, jeho poselství, jeho vnímání hráčů – byly nesporně správné až do svého posledního dne, i když bylo jasné, že ne všechno funguje.

Ale nikdy neztratí šatnu – fanoušci si úplně představili domnělé hráče, kteří mu nevěří, alespoň po jeho první sezóně – a je velmi chytrý. Někde se prosadí jako asistent trenéra.

Co si myslíte o hře Setha Jonese?

Jestřábi výrazně přeplatili v obchodu, aby získali Jonese a pak ho loni v létě podepsali. Je to dobrý hokejista, který v této sezóně zaznamenal obrovský comeback.

Jones toleroval několik nešťastných odrazů proti svým vlastním osobním cílům a špatnou analýzu s obranou vstupu do zóny a byl skvělý téměř ve všech ostatních ohledech. Jeho celkový počet bodů (23 ve 30 zápasech) bude působivější, až se Hawksův útok zlepší. Jeho ochota kritizovat sám sebe je také působivá.

Je čas přesunout Kirby Dashe na křídlo?

Tato otázka je položena kvůli Dachovým hrozným výsledkům. V této sezóně vyhrál pouze 32,7 % z 294 zápasů, naposledy mezi 158 útočníky v NHL s více než 100 zápasy. To je pokles ze stále strašných 36,8 % za poslední dvě sezóny dohromady.

Ale Dachovy další dovednosti – jeho výška, síla a bruslařský krok – se dobře hodí k tomu, aby z něj udělaly dobrého centra. Jak se rýsují jeho poslední zápasy, jeho analýzy vstupů do útočných zón a vytváření šancí pro jeho spoluhráče jsou solidní. V ideálním případě potřebuje pouze křídelníka, se kterým zvládne konfrontace. Udržujte jej uprostřed.

Kdo je nejlepší potenciální sokol na juniorském mistrovství světa?

Jestřábi mají čtyři potenciální hráče – Landona Slaggerta (útočník USA), Wyatta Kaisera (obránce USA), Michaela Krutela (obránce ČR) a Drewa Commissa (brankář USA) – k účasti na letošním turnaji, který začíná v neděli.

Comiso je nejzajímavější. Pokud půjde ven, je to budoucí brankář Hawks. Je jediným brankářem, kterého si Hawks vybrali v prvních dvou kolech draftu od Coreyho Crawforda. Commisso je brankářem číslo jedna Bostonské univerzity ve druhém ročníku a je americkým juniorským hráčem světa. V této sezóně se ale na vysoké škole trápil a je známo, že vývoj brankářů je nepředvídatelný. Tento turnaj by mohl být předzvěstí jeho trajektorie.